Trošila je kao da sutra ne postoji: 'Nisam se mogla zaustaviti'. Danas savjetuje o štednji

Britanka Jenna Way (33) koristila je kreditnu karticu kao neiscrpan izvor novca. Došla je do faze kada je dugovala 23.000 funti (oko 27.000 eura). Srećom, uz pomoć supruga uspjela je otplatiti više od polovice dugova i sada uči druge šopigholike kako ne utopiti plaću u odjeću, hranu iz dostave i brojne nepotrebne stvari.

Majka dvoje djece priznaje da je prije kupovala bez razmišljanja. "Kad bih vidjela nešto što mi se svidjelo, jednostavno bih to kupila'', prisjeća se Jenna. Rekordni shopping dogodio se jednog utorka kada je potrošila više od 1.000 funti (oko 1200 eura) na odjeću za cijelu obitelj, traku za trčanje i Michael Kors satove. "S kreditnom karticom u ruci nisam se mogla zaustaviti'', priznaje.

#debtfreecommunity #finance #lifestyle #money ♬ original sound - Money Saving Jen ✨ @moneysavingjen ✨ Your 30s are for learning… not for being perfect. 💸💕 I have made money mistakes too, and honestly, most of us do. The important thing is recognising them early and making small changes that your future self will thank you for. 🌸 ❌ No budget ❌ Overspending habits ❌ Ignoring savings ❌ Impulse spending ❌ Avoiding your finances Instead, try this👇 ✅ Track your spending ✅ Build an emergency fund ✅ Learn the basics of personal finance ✅ Set realistic money goals ✅ Plan ahead for future you Remember: you don’t need to earn more to start improving your finances, you just need to start. One small step today can make a huge difference tomorrow. 💗 Which money mistake have you made (or are you working on fixing)? Be honest in the comments—this is a judgment-free zone! 👇✨ (Mine is definitely living beyond my means!!) Please don’t forget to Like 👍🏼 Share 🫶🏼 Comment 🖤 As always, Lots of love Jen x #budget

Njezini financijski problemi počeli su 2016. godine kada je napustila toksičnu vezu. Tada je kao samohrana majka morala uskladiti studij, posao u baru i brigu o djetetu. "U trgovinama sam doslovno brojala sitniš da bih imala za kruh i tjesteninu. Živjeli smo od industrijski prerađene hrane i dostava – nije bilo dobro ni za zdravlje ni za novčanik'', prisjeća se Jenna.

U to ju je vrijeme 'spasila' kreditna kartica. Zahvaljujući njoj, njezina se financijska situacija činila boljom. Odjednom je mogla kupiti stvari o kojima je prije samo sanjala. No nekontrolirana kupovina postupno se pretvorila u dužničku zamku.

Godine 2017. upoznala je Calluma Waya (36), za kojeg se godinu dana kasnije udala. Vjenčanje je, zahvaljujući pomoći obitelji i prijatelja, koštalo samo 1.000 funti (oko 1200 eura), ali dugovi su joj i dalje visjeli nad glavom. Prekretnica je nastupila kada je Jenna zatražila još jednu kreditnu karticu i dobila smiješno nizak limit. "Pomislila sam: Bože, nitko mi više neće posuditi novac. Osjećala sam se kao da se utapam, ali odlučila sam isplivati zbog svoje obitelji," kaže Jenna.

Sa suprugom je konačno počela aktivno rješavati obiteljski proračun. Jenna je otkrila metodu "cash stuffing", gdje ljudi dijele gotovinu u omotnice prema kategorijama, počela koristiti bonove za popuste, cashback aplikacije i tražiti pametne načine za uštedu. "Svaki mjesec provjeravam proračun. Otvoreno komuniciramo i oboje se držimo toga'', kaže Jenna.

Na kraju su uspjeli smanjiti dug za više od 16.000 funti (oko 18.500 eura). Zahvaljujući tome, mogli su priuštiti prvi zajednički odmor u inozemstvu i izlet u Rim.

"Svaki mjesec se poboljšavam i ponosna sam na to koliko sam daleko stigla'', dodaje Jenna, koja sada pomaže drugima koji osjećaju da su izgubili kontrolu nad svojim financijama. Dijeli savjete za štednju, pokazuje svoje trikove za proračun i objašnjava kako štednja ne mora značiti život bez radosti.

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