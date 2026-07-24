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'IQ 160' /

Jelena Perčin podijelila teaser za Original Voyo seriju i uputila emotivnu poruku Dajani Čuljak

Jelena Perčin podijelila teaser za Original Voyo seriju i uputila emotivnu poruku Dajani Čuljak
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Glumica Jelena Perčin je na Instagramu podijelila teaser nove Voyo serije IQ 160 i javno čestitala kolegici koja ima glavnu ulogu

24.7.2026.
15:26
Mia Nikić
Emica Elvedji/PIXSELL
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Glumica Jelena Perčin (45) javno je iskazala podršku svojoj kolegici Dajani Čuljak (35) uoči premijere nove Voyo Original serije "IQ 160". Na svom Instagram profilu podijelila je službeni teaser serije te uz njega napisala: "Ponosna na tebe. Jedva čekam zajedničko gledanje."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli @perjelka

Objavom je pokazala koliko vjeruje u Dajanin novi projekt, a njezina poruka brzo je privukla pažnju pratitelja koji s nestrpljenjem iščekuju premijeru serije. Glavnu ulogu Marine Kapov, samohrane majke troje djece i čistačice u policijskoj postaji koja posjeduje Izniman IQ, tumači upravo Dajana Čuljak.

Prvi hrvatski VOYO original, serija "IQ 160", danas je stigao na platformu. Ne propustite novi hit. Pogledajte Dajanu Čuljak u njegovoj novoj ulozi i otkrijte zašto je "IQ 160" jedan od najiščekivanijih novih naslova.

Iq 160Jelena PerčinDajana Čuljak
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