Kako uštedjeti i smanjiti račune? Ovi vampirski uređaji troše struju i kad su ugašeni

Cijene energije u Hrvatskoj bilježe stalan rast, a mnogi građani s nelagodom otvaraju svoje mjesečne račune. Dok su neki troškovi izvan naše kontrole, stručnjaci upozoravaju na svakodnevne navike i zanemarene kućanske aparate koji mogu tiho i neprimjetno napuhivati račune. Preuzimanje kontrole nad potrošnjom i razumijevanje gdje se energija nepotrebno troši mogu donijeti osjetnu razliku na kraju mjeseca.

Pazite se 'vampirskih uređaja'

Mnogi nisu svjesni da njihovi kućanski aparati troše struju čak i kada aktivno ne rade. Stručnjakinja za kućanstvo Nancy Emery upozorava na takozvane "vampirske uređaje", elektroničke aparate koji nastavljaju crpiti energiju čak i kada su naizgled isključeni.

"Većina nas polazi od pretpostavke da uređaj prestaje trošiti struju čim ga ugasimo. No, brojni aparati ostaju u stanju pripravnosti (standby mode) i tiho troše energiju danju i noću", objašnjava Emery. Iako se trošak rada jednog takvog uređaja može činiti zanemarivim, deseci uređaja koji su stalno uključeni u utičnice diljem doma s vremenom stvaraju značajan i potpuno nepotreban trošak.

Moderni televizori, igraće konzole, aparati za kavu, mikrovalne pećnice, ali i punjači za mobitele i prijenosna računala ostavljeni u utičnici pravi su primjeri takvih potrošača. Pametni televizori, primjerice, često ostaju povezani s internetom kako bi primali ažuriranja, dok igraće konzole u stanju mirovanja preuzimaju igre i softverske nadogradnje.

Potpuno isključivanje ovih uređaja iz struje, a ne samo njihovo stavljanje u stanje pripravnosti, ne samo da štedi novac, već i povećava sigurnost u domu i produljuje vijek trajanja samih uređaja, piše Mirror.

Male navike koje donose velike uštede

Osim "vampirskih uređaja", postoji čitav niz naizgled bezazlenih navika koje bez našeg znanja povećavaju potrošnju struje i vode. Upravo promjena tih rutina može donijeti najveće uštede.

Planirajte korištenje perilica posuđa i rublja

Perilice posuđa općenito su učinkovitije od ručnog pranja, no pokretanje polupraznog ciklusa nepotrebno troši i vodu i električnu energiju. "Pričekajte dok se stroj potpuno ne napuni i koristite 'eko' programe kad god je to moguće kako biste smanjili rasipanje", savjetuje Emery.

Foto: Shutterstock

Prema podacima stručnjaka, perilice posuđa, perilice i sušilice rublja čine oko 14 posto prosječnog računa za struju u kućanstvu, zbog čega je njihovo učinkovito korištenje itekako isplativo. U hrvatskom kontekstu, gdje cijene struje na tržištu značajno variraju tijekom dana, pametno je planirati korištenje ovih velikih potrošača. Paljenje perilice posuđa ili rublja u večernjim ili ranojutarnjim satima, kada je cijena struje niža, može donijeti dodatne uštede.

Popravci koji se višestruko isplate

Slavina koja kapa može se činiti kao manji estetski problem, ali tijekom godine može potrošiti tisuće litara vode, osobito ako je riječ o toploj vodi za čije je grijanje potrebna dodatna energija. Problem je najčešće u istrošenoj brtvi ili ulošku, sitnoj komponenti čija zamjena košta svega nekoliko eura i često se može obaviti bez pomoći majstora.

"Ako se ne popravi, slavina koja lagano curi može godišnje potrošiti oko 5500 litara vode, što je ekvivalent dodatna tri mjeseca svakodnevnog tuširanja", ističe Emery. Taj naizgled nevažan kvar može tako dodati i do dvadesetak eura godišnje na račune samo zbog jedne neispravne slavine. Investicija od nekoliko eura u popravak tako se vraća višestruko unutar samo jedne godine.

Rasipanje u kuhinji i nepotrebna rasvjeta

Grijanje previše vode u kuhalu jedna je od najčešćih navika kojima se rasipa energija u kuhinjama. Uvijek zagrijte samo onoliko vode koliko vam je zaista potrebno. Ako svakog dana zagrijete samo pola litre vode više, to na godišnjoj razini čini više od 180 litara nepotrebno zagrijane vode.

Slična je situacija i s ostavljanjem upaljenih svjetala u prostorijama u kojima nitko ne boravi. Iako se čini kao sitnica, sati i sati nepotrebne rasvjete, pogotovo ako koristite starije, manje učinkovite žarulje, mogu se značajno odraziti na konačnom računu. Prelazak na LED rasvjetu predstavlja jednokratnu investiciju koja dugoročno donosi značajne uštede, jer LED žarulje troše znatno manje energije i traju puno dulje od klasičnih.

Usvajanje svijesti o malim, ali stalnim potrošačima energije prvi je korak prema značajnim uštedama. U vrijeme kada cijene rastu, a novi tarifni modeli kažnjavaju prekomjernu potrošnju, svaka promjena navike se računa. Isključivanje uređaja iz utičnice, popravak slavine i racionalnije korištenje aparata ne zahtijevaju velika odricanja. Ove jednostavne prilagodbe ne samo da mogu osjetno smanjiti vaše račune i sačuvati kućni budžet, već predstavljaju i odgovoran odnos prema energiji i okolišu.

POGLEDAJTE GALERIJU