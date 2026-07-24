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NA UDARU EKSTREMA /

Iznimno zabrinjavajuće: Drava kod Osijeka ispisala povijest, ovako nikad nije bilo!

Iznimno zabrinjavajuće: Drava kod Osijeka ispisala povijest, ovako nikad nije bilo!
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Rekordno nizak vodostaj Drave još je jedan pokazatelj sve izraženijih klimatskih ekstrema kojima svjedočimo posljednjih godina

24.7.2026.
16:17
Jaga Komazec
Davor Javorovic/PIXSELL
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Drava je kod Osijeka dosegnula novi negativni rekord. U 11 sati izmjeren je vodostaj od -177 centimetara, što je najniža vrijednost otkako se provode službena mjerenja. Isto mjerenje potvrđeno je i u 15 sati, pa rekord zasad ostaje na snazi, prenosi SiB

Tako nizak vodostaj posljedica je dugotrajnog sušnog razdoblja i izrazito nepovoljnih hidroloških prilika koje posljednjih tjedana pogađaju istok Hrvatske. Budući da se u idućim danima ne očekuju značajnije oborine, nije isključeno da bi Drava mogla pasti i ispod rekordne razine.

Rijeka se povukla, pojavili se sprudovi 

Uz obalu su se pojavili veliki pješčani sprudovi koji su veći dio godine skriveni ispod površine rijeke, a na pojedinim dijelovima korita voda se toliko povukla da su rukavci izrazito plitki ili gotovo presušeni

Fotografije snimljene ovih dana uz Dravu najbolje pokazuju razmjere promjena. Uz obalu su se pojavili veliki pješčani sprudovi, inače skriveni pod vodom, a na pojedinim dijelovima korita voda se toliko povukla da su rukavci  izrazito plitki ili gotovo presušeni.

Iznimno zabrinjavajuće: Drava kod Osijeka ispisala povijest, ovako nikad nije bilo!
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kako prenosi SiB, rekordno nizak vodostaj otežava i riječnu plovidbu, osobito plovilima s većim gazom, koja moraju dodatno paziti na plićake. Istodobno, neobični prizori privukli su i brojne građane koji ovih dana obilaze obalu Drave kako bi vidjeli rijeku u izdanju kakvo se viđa samo tijekom ekstremno niskih vodostaja.

Stručnjaci upozoravaju na posljedice

Iza atraktivnih fotografija krije se ozbiljan problem. Dugotrajno niske razine vode mogu značajno utjecati na riječni ekosustav, riblji fond, kvalitetu vodenih staništa i prirodnu dinamiku rijeke.

Rekordno nizak vodostaj Drave još je jedan pokazatelj sve izraženijih klimatskih ekstrema kojima svjedočimo posljednjih godina.

RijekaDravaOsijekVodostajSušaKlimatske Promjene
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