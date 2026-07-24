Potrošili su 400 tisuća eura na kuću iz snova, no već je prvi dan uslijedila užasavajuća spoznaja

Kada su Tyler i Lauren Bouldin krajem 2020. godine na aukciji kupili povijesnu kamenu kuću iz 1830-ih u ruralnoj Pennsylvaniji, vjerovali su da su pronašli svoju dom iz snova.

Nažalost, iako je par bio spreman na godine restauracije, beskrajne projekte i pokoje iznenađenje, nije ni slutio da će svoje novo imanje morati dijeliti sa stotinama - zmija!

Naime, godine zanemarivanja omogućile su divljini da preuzme posjed. Gusto raslinje, odbačeno smeće i zarasli vrtovi stvorili su gotovo savršeno stanište za miševe, zečeve i žabe, a time i potpun hranidbeni lanac koji je privukao predatore.

Aukcija i derutno stanje

Par je za prostranu kuću od 550 četvornih metara, smještenu u Pine Groveu, izdvojio 460.000 dolara (404 tisuće eura) i bio je svjestan da ga čeka golem posao. Imanje je bilo napušteno više od desetljeća, a stanje u kojem je zatečeno to je i odražavalo.

"Na glavnoj etaži nije bilo podova, veliko stubište se urušavalo, a kuhinja je u potpunosti nestala", kazao je Tyler u razgovoru za časopis People.

No, uz stoljetna stabla, potok i zaštićenu šumu koja je okruživala posjed, činilo se da je lokacija vrijedna svakog truda.

Plan je bio polako pretvoriti zanemareno zdanje u dom iz snova za sebe i svoje dvoje djece. Prvih šest mjeseci renovacije obitelj je čak živjela u malom stanu unutar staje na posjedu, no obnova stolarije i postavljanje novih instalacija pokazali su se manjim problemom od onoga što je te ljude čekalo vani.

"Prvu crnu zmiju vidjeli smo kako se penje uz jedno od naših golemih stabala platane, u lovu na jaja divljih pataka, i to na dan kad smo postali vlasnici imanja", prisjetio se Tyler.

Ono što se činilo kao izoliran slučaj uskoro se pretvorilo u svakodnevicu. Na imanju su se udomaćile crne zmije, vodene zmije, pa čak i otrovne bakrenjače.

Za Tylera, koji se panično boji zmija, otkriće je bilo duboko uznemirujuće. "Prvih godinu dana bilo je doista nelagodno dok se nisam priviknuo na život u šumi", priznao je.

Suživot koji nije potrajao

Par je u početku pokušao koegzistirati s gmazovima. Čuo je da su crne zmije korisne jer pomažu u kontroli glodavaca i tjeraju opasnije otrovnice te se neko vrijeme vodio politikom "živi i pusti ih da žive".

Međutim, ta je strategija imala ograničen rok trajanja. Zmije su postajale sve veće, a Tyler je procijenio da su neke dugačke i preko dva metra.

Prijelomni trenutak odvio se kada je primijetio da crne zmije dijele ista skrovišta s otrovnim bakrenjačama, i to u blizini bazena, pa čak i ispod kamenja pokraj ulaznih vrata.

Nova strategija: Učiniti dom negostoljubivim

Odluka nije bila uništiti životinje, već im vlastiti dom učiniti manje privlačnim. Svaki korak obnove postao je prilika za uklanjanje skrovišta i smanjenje izvora hrane.

"Svo slobodno vrijeme provodili smo čisteći travnjak, kamene zidove, vrtove i šumu od krhotina, hrpa smeća i zaraslog raslinja", objasnio je Tyler.

Par je uklonio napušteni ukopani bazen i na njegovom mjestu napravio vrt, a usto je obnovio jezerce te ugradio filtere i fontane.

Nadalje, zatvorio je rupe na kući i staji koje su služile kao domovi za miševe, a oko građevina je posadio metvicu, koja prirodno odbija zmije.

Naposljetku je usvojio i dvije mačke kako bi pomogle u kontroli populacije glodavaca, a pristup je, prema pisanju časopisa People, s vremenom počeo davati rezultate.

Hvatač zmija sa suzama u očima

Ipak, čak i uz sve promjene, susreti su se i dalje događali. Tyler je, unatoč strahu, nabavio hvatač za zmije dug gotovo dva metra i počeo ih sam premještati daleko od kuće.

Danas, više od pet godina nakon kupnje imanja, razlika je golema. Iako su zmije i dalje dio života u šumama Pennsylvanije, susreti su postali rijetkost.

"Sretan sam što mogu reći da svakog ljeta viđamo sve manje zmija. Vjerojatno neće proći mjesec dana da negdje na imanju ne vidimo zmiju, ali to je drastično poboljšanje", zaključio je Tyler.