Pet mjeseci pakla: Na rutinskom pregledu liječnici rekli da joj se vratila opaka bolest

Britanska TV voditeljica Jo Wilson nedavno je otkrila javnosti potresnu priču o pogrešnoj dijagnozi povratka karcinoma, zbog koje je pet mjeseci proživljavala strah i neizvjesnost, gotovo tri godine nakon što je uspješno pobijedila opaku bolest. Ovo iskustvo, kako je rekla, ostavilo je na nju dubok emocionalni trag i dovelo je na neka "vrlo mračna mjesta".

Wilson, 41-godišnjoj voditeljici na Sky Sportsu, prvotno je dijagnosticiran treći stadij raka vrata maternice u srpnju 2022. godine, nedugo nakon što je na svijet donijela kćer Mabel. Nakon uspješnog liječenja, u veljači ove godine rutinski pregled donio je zastrašujuće vijesti.

''Svijet mi se ponovno srušio''

Nakon pregleda, liječnici su joj rekli kako se bolest "vratila u limfni čvor". Wilson je o teškom iskustvu progovorila u objavi na Instagramu, gdje je opisala šok koji je doživjela. "Nisam mogla vjerovati - osjećala sam se kao da mi se cijeli svijet ponovno srušio", napisala je voditeljica podrijetlom iz škotskog Pertha.

Ono što je uslijedilo bio je početak petomjesečne agonije. "Nakon što su me uputili timu za radioterapiju visokim dozama, jedan je konzultant posumnjao u ispravnost dijagnoze", objasnila je. "Uslijedilo je pet mjeseci testiranja, pregleda, čekanja i neizvjesnosti prije nego što sam prošli tjedan napokon dobila vijest kojoj sam se očajnički nadala: ipak nije bio rak."

Liječnici su utvrdili da je promjena u njezinom limfnom čvoru zapravo benigni neurom, koji je opisala kao "nakupinu živaca koja je vjerojatno bila upaljena u vrijeme pregleda". Iako je olakšanje bilo neopisivo, Wilson ističe kako je emocionalni danak koji su mjeseci neizvjesnosti uzeli ogroman.

Strah od povratka bolesti je stvaran

Tijekom tog teškog razdoblja, Wilson je nastavila s normalnim životom. Radila je, brinula se o kćeri, igrala padel i provodila vrijeme s voljenima. Ipak, priznala je da je bilo trenutaka kada se nalazila "na vrlo mračnim mjestima". Njezina priča naglašava važnu činjenicu koju mnogi preživjeli od raka dobro poznaju - strah nikada u potpunosti ne nestaje.

"Nisam sigurna da se itko od nas ikada uistinu osjeća oslobođenim", iskreno je napisala. "Strah od povratka bolesti može ostati s vama dugo nakon završetka liječenja i mislim da je važno da razgovaramo o tome."

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