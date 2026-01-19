Liječnica upozorava na simptome opasne bolesti koje mnoge žene zanemaruju: 'Odmah provjerite'

Uoči tjedna prevencije raka vrata maternice, doktorica Rupa Parmar podijelila je neke od ključnih znakova bolesti na koje treba obratiti pozornost. Upozorila je da jedna od tri žene propušta ključne preglede za rak vrata maternice, a najčešći simptomi često se zanemaruju. Među njima je i gubitak kilograma, koji se lako može zamijeniti s posljedicama povratka redovitoj prehrani u siječnju nakon blagdanskog prejedanja.

Neobjašnjiv gubitak kilograma kao najočitiji znak

Doktorica Parmar, liječnica opće prakse i medicinska direktorica u Midland Healthu, pojasnila je mehanizam iza ovog simptoma. "Stanice raka uzrokuju da tijelo ne može apsorbirati masti, proteine i ugljikohidrate iz hrane. Kalorije se tada brže sagorijevaju, što dovodi do gubitka težine", izjavila je za Mirror.

"Gubitak kilograma bez očitog razloga općenito je najuočljiviji znak raka i jedan od onih koje treba odmah provjeriti", naglasila je. Međutim, neobjašnjiv gubitak težine nije samo znak raka vrata maternice, već se smatra jednim od općenitijih znakova raka u cjelini. Britanska udruga za istraživanje raka, Cancer Research UK, navodi: "Gubitak težine čest je kod ljudi s rakom. To bi mogao biti jedan od prvih razloga zašto odlazite liječniku." Udruga ističe rak pluća i rak gornjeg dijela probavnog sustava kao dva najčešća karcinoma kod kojih se javlja ovaj simptom.

Ostali simptomi na koje treba obratiti pozornost

Doktorica Parmar podijelila je i druge znakove koji mogu upućivati na rak vrata maternice.

Bol tijekom spolnog odnosa

Iako suhoća rodnice, infekcije i kožna stanja mogu biti uzroci boli tijekom spolnog odnosa, važno je obratiti pozornost ako se bol pojavila iznenada i niste je ranije osjećali. To bi mogao biti simptom raka vrata maternice, jer tumor raste i utječe na okolna tkiva.

Učestale urinarne infekcije

Pojava tri ili više urinarnih infekcija unutar jedne godine može biti znak nekog temeljnog stanja, poput raka vrata maternice. Dr. Parmar objašnjava da ponavljajuće infekcije nisu izravan uzrok, ali mogu biti simptom ako je rak već napredovao i blokirao mokraćni sustav.

Trajna bol u donjem dijelu leđa ili zdjelici

Jaka i uporna bol u donjem dijelu leđa ili zdjelici bez jasnog uzroka može biti znak raka vrata maternice, osobito kada se javlja u kombinaciji s drugim simptomima. Kako rak napreduje, bol će se pogoršavati, a može postati intenzivnija tijekom spolnog odnosa, mokrenja ili pražnjenja crijeva.

Neuobičajeno krvarenje

Svako krvarenje koje nije uobičajeno za vas, uključujući krvarenje tijekom spolnog odnosa, točkasto krvarenje između mjesečnica ili nakon menopauze, može biti znak raka vrata maternice. Obilna mjesečnica ili ciklus koji traje dulje nego inače također mogu biti zabrinjavajući znakovi.

Promjene u vaginalnom iscjetku

Promjene u vaginalnom iscjetku mogu biti znak da nešto nije u redu s vratom maternice. Povećana količina, neobičan miris, abnormalna boja ili pojava krvi mogu se pojaviti ako je rak već zahvatio okolna tkiva.

Ako primijetite bilo koji od navedenih simptoma, važno je da se bez odgađanja obratite svom liječniku kako bi se utvrdio uzrok i započelo s odgovarajućim liječenjem.

