Poznati plastični kirurg Kisić o rekonstrukciji dojki: 'Ovo je najčešća pogreška pacijentica'

Za mnoge žene suočavanje s dijagnozom raka dojke jedno je od najtežih iskustava u životu — ne samo zbog izazova liječenja, već i zbog promjena koje bolest i operacije ostavljaju na njihovu tijelu i identitetu. Gubitak dojke za brojne je pacijentice snažan emocionalni udarac, jer dojke nisu samo anatomski dio tijela, već simbol ženstvenosti i samopouzdanja. Upravo zato rekonstrukcija dojki, kada je medicinski moguća, često postaje važan korak u povratku osjećaja normalnosti, cjelovitosti i vlastitog identiteta.

Upravo se tim ženama već godinama posvećuje dr. Hrvoje Kisić, plastični kirurg iz Poliklinike Duduković Kisić Malić, jedan od najtraženijih zagrebačkih stručnjaka za estetske i rekonstruktivne operacije grudi te oblikovanje tijela. Mnogim je pacijenticama prvi izbor u trenucima kada ponovno grade sliku o sebi i svom tijelu.

Na nedavnom simpoziju Seks (i) dijagnoza vol. 2, koji je organizirala udruga 'Nismo same' govorio je o tome kako nakon zahtjevnih medicinskih zahvata ponovno pronaći i naglasiti ljepotu, naglasivši da dijagnoza ne oduzima ženstvenost — ona joj daje novu dimenziju.

Za Net.hr dr. Kisić detaljno je objasnio što sve treba znati o rekonstrukciji dojki, oporavku i psihološkom utjecaju ovog značajnog zahvata na život pacijentica.

Kako rekonstrukcija dojki nakon raka može pomoći psihološkom oporavku pacijentica?

Rekonstrukcija dojke nakon karcinoma ženama vraća osjećaj cjelovitosti, ženstvenosti i kontrole nad vlastitim tijelom. Smanjuje emocionalnu bol i svakodnevne podsjetnike na bolest, povećava samopouzdanje te olakšava povratak uobičajenim i intimnim aktivnostima. Mnoge pacijentice rekonstrukciju doživljavaju kao završni korak oporavka i povratka normalnom životu.

Koje su sve opcije rekonstrukcije dojki i kako se odlučuje koja je najbolja za pojedinu pacijenticu?

Opcije rekonstrukcije uključuju uporabu silikonskih implantata ili rekonstrukciju vlastitim tkivom. Odabir ovisi o više čimbenika: početnom izgledu dojke, kvaliteti i statusu tkiva, planiranoj radioterapiji te dobi i željama pacijentice. Sve se odluke donose individualno i u dogovoru s kirurškim timom.

Koji su faktori koji mogu utjecati na odabir metode rekonstrukcije?

Metoda rekonstrukcije određuje se prema početnom obliku i veličini dojke, stanju tkiva nakon onkološke operacije, mogućoj ili već provedenoj radioterapiji, te osobnim preferencijama i životnom stilu pacijentice. Dob, opće zdravstveno stanje i očekivanja također igraju važnu ulogu.

Koliko traje proces oporavka nakon operacije rekonstrukcije dojki i koje su moguće komplikacije?

Oporavak traje otprilike mjesec dana da bi se pacijentica osjećala dobro, a povratak svim aktivnostima obično je moguć nakon oko dva mjeseca. Komplikacije, iako nisu česte, mogu biti različite: hematom, serom, razdvajanje rane, infekcija (koja ponekad zahtijeva uklanjanje implantata), kapsularna kontraktura, propadanje režnja, asimetrije te niz manjih komplikacija.

Koji je optimalni trenutak za obaviti rekonstrukciju dojki: odmah nakon mastektomije ili kasnije?

Rekonstrukcija može biti primarna — odmah tijekom onkološke operacije, ili sekundarna — izvedena bilo kada nakon završetka liječenja. Zbog psihološke koristi i bržeg povratka osjećaja normalnosti, općenito se preporučuje primarna rekonstrukcija, ako je medicinski izvediva.

Kako rekonstrukcija dojki utječe na daljnje liječenje raka?

Rekonstrukcija u pravilu ne utječe na daljnje onkološko liječenje niti ometa praćenje mogućih recidiva. Ipak, u rijetkim situacijama, komplikacije nakon rekonstrukcije mogu privremeno odgoditi početak planiranog liječenja, što je važno imati na umu u planiranju.

Koji su najnoviji napreci u plastičnoj kirurgiji koji mogu pomoći u rekonstrukciji dojki?

Ne postoje dramatično novi pomaci u posljednjih desetak godina, ali svakako postoje moderniji implantati te usavršene tehnike rada koje omogućuju predvidljivije rezultate, manju učestalost komplikacija i prirodniji izgled rekonstruirane dojke.

Koji su najvažniji koraci u pripremi za operaciju rekonstrukcije dojki?

Najvažnije je odlučiti radi li se primarna rekonstrukcija ili ona nakon završenog onkološkog liječenja. Tu odluku pacijentica treba donijeti zajedno s onkologom i plastičnim kirurgom, uz potpunu informiranost o mogućnostima, prednostima i ograničenjima svake metode.

Kako rekonstrukcija dojki utječe na kasniji život, na primjer, na mogućnost dojenja ili fizičke aktivnosti?

Nakon rekonstrukcije očekuje se povratak svim uobičajenim fizičkim aktivnostima. Mogućnost dojenja ovisi o tipu primarne onkološke operacije: nakon poštedne operacije dojenje je moguće, dok nakon mastektomije i rekonstrukcije, nažalost, nije.

Koji su izazovi s kojima se suočavaju plastični kirurzi u izvođenju ovakvih operacija?

Najveći izazov javlja se kod pacijentica s velikim ili znatno opuštenim dojkama. Uz mastektomiju je tada potrebno i ''krojenje“ viška kože kako bi se postigao dobar oblik, ali pritom treba paziti na prokrvljenost kože kako bi se izbjeglo otvaranje rana ili odumiranje tkiva. Balansiranje estetike i sigurnosti ključni je dio takvih zahvata.

Koje su pogreške koje žene najčešće prave pri odabiru rekonstrukcije dojki i kako ih izbjeći?

Najčešća "pogreška" je da pacijentice odustanu od rekonstrukcije jer im se čini da je estetski aspekt nevažan u odnosu na liječenje. Ipak, kasnije često požale jer rekonstrukcija može imati velik psihološki i funkcionalni značaj. Zato je važno donijeti informiranu odluku, bez žurbe i uz stručne savjete.

Što biste preporučili ženi koja razmišlja o rekonstrukciji dojki — kako da se informira i kako da se nosi sa svojim osjećajima?

Preporučio bih da dobro razmisli o svim prednostima i mogućim ograničenjima rekonstrukcije, te da prikupi što više provjerenih informacija. Danas su dostupni brojni kvalitetni online izvori, a udruge za podršku ženama s karcinomom dojke također mogu biti dragocjene. Najvažnije je otvoreno razgovarati s kirurgom i onkologom te dobiti odgovore na sva pitanja prije donošenja odluke.

