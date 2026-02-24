Sopić odlazi iz Osijeka: Dobro poznato ime ekspresno preuzima vruću klupu HNL-a

Željko Sopić više nije trener Osijeka. Iako se očekivalo da će svojim iskustvom i čvrstim karakterom trgnuti momčad, rezultati nisu pratili očekivanja. U 13 utakmica ostvario je samo jednu pobjedu, pa je Osijek i dalje na začelju HNL-a.

Na klupi ga odmah mijenja dosadašnji pomoćnik Tomislav Radotić, čovjek koji klub dobro poznaje i koji zna kako motivirati igrače u kritičnim trenucima sezone.

Sopić i nova predsjednica kluba, Alexandra Végh, sinoć su nakon kratkog sastanka dogovorili sporazumni raskid ugovora. Iako se Sopić danas nije obraćao medijima, sinoć se oglasio na Instagramu:

„Nekad daš apsolutno sve od sebe… a opet ne ide. Unatoč svemu, duboko sam uvjeren da će Osijek pronaći pravi put i osigurati opstanak. Hvala svim navijačima Osijeka na nevjerojatnom gostoprimstvu i bezuvjetnoj podršci.“

Radotić je rođeni Osječanin, 44 godine, a nogometno je odrastao u mlađim kategorijama Osijeka. Tijekom karijere radio je u školi nogometa, a posljednjih godina bio je pomoćnik četvorici trenera prve momčadi. Sada preuzima glavnu ulogu i mora trgnuti momčad, popraviti rezultate i osigurati ostanak u prvoligaškom društvu.

Prvi potezi novog trenera već su vidljivi – na vrata vraća Marka Malenicu, a za vikend ga očekuje ključna utakmica sezone: derbi začelja protiv Vukovara. Osječani zaostaju tri boda i pobjeda na Opus Areni je imperativ. Sve drugo dodatno bi pogoršalo ionako tešku situaciju u klubu, koji je 13 kola prije kraja prvenstva na koljenima.

Uz nove promjene na klupi, Osijek sada pokušava vratiti momentum i stabilnost. Cilj je jasan: osigurati opstanak u HNL-u i trgnuti momčad u završnici sezone. S Radotićem na klupi, klub se nada da će pronaći pravi put i zadržati status u najvišem rangu hrvatskog nogometa.