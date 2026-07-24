Policija zaustavila automobil s bombom na putu prema granici: 'Spašeni su životi'

Irska policija zaustavila je automobil u kojem se nalazila "iznimno značajna" eksplozivna naprava, dok je vozilo, prema njihovim navodima, bilo na putu prema granici za napad u Sjevernoj Irskoj.

Automobil je zaustavljen u srijedu poslijepodne na cesti N2 u okrugu Monaghan, tijekom operacije usmjerene na aktivnosti disidentskih republikanaca. Kako prenosi BBC, uhićene su dvije osobe, žena (20) koja je vozila automobil te muškarac (40) kao suvozač.

Irski policijski povjerenik Justin Kelly potvrdio je da je u vozilu pronađena eksplozivna naprava, a zapljenu je opisao kao "iznimno značajnu zapljenu".

Bomba je mogla izazvati veliku štetu

Prema navodima irske televizije RTÉ, policijski izvori tvrde da je bomba sadržavala izvor napajanja, detonator i vojni eksploziv te da je trebala biti korištena kao bomba podmetnuta pod automobil u napadu u Sjevernoj Irskoj.

"Ovo nisu bili samo dijelovi ili komponente. Bila je to eksplozivna naprava i mogla je izazvati znatnu štetu", rekao je Kelly.

Dodao je da je riječ o obavještajno vođenoj operaciji te da policija ima informacije o osobama povezanima sa slučajem.

Irski ministar pravosuđa Jim O’Callaghan ocijenio je slučaj "vrlo zabrinjavajućim" i poručio da pokazuje kako prijetnja disidentskih republikanskih skupina i dalje postoji.

"Očito je da bi se dogodilo vrlo ozbiljno kazneno djelo da policija nije zaustavila osumnjičene", rekao je.

Disidentski republikanci naziv je za skupine koje ne prihvaćaju Sporazum na Veliki petak iz 1998., kojim je okončan najkrvaviji dio sukoba u Sjevernoj Irskoj. Iako su znatno manje od nekadašnje IRA-e, i dalje se smatraju sigurnosnom prijetnjom jer imaju pristup oružju i eksplozivu.

Policija spriječila moguću tragediju

Tajnik za Sjevernu Irsku Chris Bryant zahvalio je irskoj policiji na brzoj reakciji, poručivši da je presretanje ovakve naprave "nedvojbeno spasilo živote".

Iz policije Sjeverne Irske također su pozdravili zapljenu i uhićenja, navodeći da će nastaviti blisku suradnju s irskom policijom.