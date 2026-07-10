Zapalili repliku džamije kod Belfasta: Policija slučaj istražuje kao zločin iz mržnje
Izgrednici su prošlog mjeseca napali domove i tvrtke etničkih manjina u neredima nakon što je u viralnom videu prikazan ubod nožem u kojem je jedan muškarac izgubio oko
Replika džamije, postavljena na lomaču u probritanskom gradu u blizini Belfasta, zapaljena je u četvrtak navečer prije nego što ju je policija uspjela ukloniti, a vlasti su incident opisali kao "izražavanje mržnje" koje su osudili političari diljem regije.
Krijesovi se tradicionalno pale diljem britanske regije u uglavnom protestantskim probritanskim "lojalističkim" četvrtima uoči 12. srpnja, obilježavanja pobjede Vilima Oranskog nad rimokatoličkim kraljem Jakovom u bitki kod Boynea 1690. godine.
Replika džamije na visokoj konstrukciji od drvenih paleta, podignuta mjesec dana nakon što je antimigrantsko nasilje zahvatilo Belfast, trebala je biti zapaljena pred velikim mnoštvom u petak, ali je zapaljena dan ranije jer se policija pripremala ukloniti je, rekli su organizatori na Facebooku.
"Da lomača nije bila zapaljena, policija bi osigurala mjesto, uklonila uvredljivi materijal i zaplijenila ga kao dokaz. Zločin iz mržnje nema mjesta u našem društvu i neće se tolerirati", rekao je u izjavi načelnik policije Norman Haslett.
Pedesetšestogodišnji muškarac optužen za poticanje mržnje trebao bi se pojaviti na sudu u petak.
Osude političara
Britanska ministrica za Sjevernu Irsku Hilary Benn opisala je događaj u četvrtak kao "odvratan i kukavički čin zastrašivanja".
Antimigrantski simboli u nekim su slučajevima zamijenili slike i lutke katoličkih irskih političara i antikatoličke slogane koji se obično postavljaju na neke od lomača.
Prošle godine na istoj lokaciji u Moygashelu, 65 km zapadno od Belfasta, na visoko postavljenoj lomači zapaljen je brod u kojem je sjedilo desetak tamnoputih lutaka u prirodnoj veličini s prslucima za spašavanje. Okupljeno mnoštvo klicanjem je pratilo prizor u kojem su plamenovi progutali prikaz izbjegličkog broda. To je također uslijedilo nakon razdoblja nasilja u kojem su napadnuti domovi migranata.
Izgrednici su prošlog mjeseca napali domove i tvrtke etničkih manjina u neredima nakon što je u viralnom videu prikazan ubod nožem u kojem je jedan muškarac izgubio oko. Za pokušaj ubojstva optužen je muškarac za kojeg policija kaže da je iz Sudana ili Čada.
Na replici džamije u jednom prozoru bio je lik koji drži predmet nalik nožu. Na transparentima ispod pisalo je "osigurajte naše granice" i "okončajte prijetnju radikalnog islama".