Zapalili repliku džamije kod Belfasta: Policija slučaj istražuje kao zločin iz mržnje

Replika džamije, postavljena na lomaču u probritanskom gradu u blizini Belfasta, zapaljena je u četvrtak navečer prije nego što ju je policija uspjela ukloniti, a vlasti su incident opisali kao "izražavanje mržnje" koje su osudili političari diljem regije.

Krijesovi se tradicionalno pale diljem britanske regije u uglavnom protestantskim probritanskim "lojalističkim" četvrtima uoči 12. srpnja, obilježavanja pobjede Vilima Oranskog nad rimokatoličkim kraljem Jakovom u bitki kod Boynea 1690. godine.

Replika džamije na visokoj konstrukciji od drvenih paleta, podignuta mjesec dana nakon što je antimigrantsko nasilje zahvatilo Belfast, trebala je biti zapaljena pred velikim mnoštvom u petak, ali je zapaljena dan ranije jer se policija pripremala ukloniti je, rekli su organizatori na Facebooku.

"Da lomača nije bila zapaljena, policija bi osigurala mjesto, uklonila uvredljivi materijal i zaplijenila ga kao dokaz. Zločin iz mržnje nema mjesta u našem društvu i neće se tolerirati", rekao je u izjavi načelnik policije Norman Haslett.

Pedesetšestogodišnji muškarac optužen za poticanje mržnje trebao bi se pojaviti na sudu u petak.

Osude političara

Britanska ministrica za Sjevernu Irsku Hilary Benn opisala je događaj u četvrtak kao "odvratan i kukavički čin zastrašivanja".

Antimigrantski simboli u nekim su slučajevima zamijenili slike i lutke katoličkih irskih političara i antikatoličke slogane koji se obično postavljaju na neke od lomača.

Prošle godine na istoj lokaciji u Moygashelu, 65 km zapadno od Belfasta, na visoko postavljenoj lomači zapaljen je brod u kojem je sjedilo desetak tamnoputih lutaka u prirodnoj veličini s prslucima za spašavanje. Okupljeno mnoštvo klicanjem je pratilo prizor u kojem su plamenovi progutali prikaz izbjegličkog broda. To je također uslijedilo nakon razdoblja nasilja u kojem su napadnuti domovi migranata.

Izgrednici su prošlog mjeseca napali domove i tvrtke etničkih manjina u neredima nakon što je u viralnom videu prikazan ubod nožem u kojem je jedan muškarac izgubio oko. Za pokušaj ubojstva optužen je muškarac za kojeg policija kaže da je iz Sudana ili Čada.

Na replici džamije u jednom prozoru bio je lik koji drži predmet nalik nožu. Na transparentima ispod pisalo je "osigurajte naše granice" i "okončajte prijetnju radikalnog islama".