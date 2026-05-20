Zaštitar spriječio veći pokolj u džamiji: 'Bio je heroj'

Dvojica tinejdžera osumnjičena za oružani napad na džamiju u San Diegu dijelila su "veliku mržnju" prema više religija i rasnih skupina, priopćile su vlasti nakon što je petero ljudi, uključujući i napadače, poginulo u smrtonosnom napadu u ponedjeljak.

Vlasti nisu otkrile motiv, no šef policije San Diega kazao je da slučaj istražuju kao mogući zločin iz mržnje.

Osumnjičeni su pronađeni mrtvi s ranama koje su si sami nanijeli u vozilu nekoliko blokova dalje od džamije, potvrdila je policija.

U vozilu su pronađene bilješke "koje opisuju vjerska i rasna uvjerenja o tome kako bi svijet koji su zamišljali trebao izgledati", kazao je specijalni agent FBI-ja Mark Remily. "Nisu diskriminirali koga mrze". Vlasti su također pronašle dokument koji je sugerirao da se njihova mržnja odnosi "na širok aspekt rasa i religija".

Vlasti su dojavu o aktivnom strijelcu u Islamskom centru San Diega dobile u ponedjeljak malo prije podneva po lokalnom vremenu.

Tko su žrtve?

Šef lokalne policije Scott Wahl kazao je da su policajci na teren stigli četiri minute kasnije i pronašli trojicu mrtvih muškaraca ispred džamije.

Ubrzo je stigao još jedan poziv da je u blizini iz vozila ispaljeno nekoliko hitaca na vrtlara.

Tri žrtve identificirane su kao Amin Abdullah, Nader Awad i Mansour Kaziha, rekla je za BBC glasnogovornica Vijeća za američko-islamske odnose San Diega (Cair-SD), Tazheen Nizam.

Abdullah je bio zaštitar u džamiji i otac osmero djece.

Policija je priopćila da je spriječio još veću katastrofu u kojoj je moglo biti više žrtava.

"Ono što je on učinio bilo je herojski. Nesumnjivo je danas spasio živote", kazao je šef policije.

Obiteljski prijatelj rekao je za Associated Press da je Abdullah bio dobro poznat u džamiji i da je tamo radio više od desetljeća.

Nizam, glasnogovornica Caira, poručila je: "Amina su svi voljeli, stajao je tamo dan za danom, uvijek se smiješio, dočekivao je djecu koja su dolazila u školu".

Nazvala ga je pravim herojem.

Majka jednog od napadča upozorila policiju

Djeca Awada, druge žrtve, odrasla su u džamiji, a njegova supruga predaje u školi unutar nje. Treća žrtva Kaziha pomagala je u održavanju dvorišta džamije i trgovine.

Majka jednog od dvojice napadača nazvala je policiju u 9.40 sati i prijavila da je njezin sin pobjegao s vatrenim oružjem. Upozorila je vlasti da ima suicidalne misli i da je možda krenuo s prijateljem.

Također je otkrila da je njezin sin bio odjeven u kamuflažnu odjeću.

Policija je kasnije pronašla osumnjičenike.

Nije objavila njihova imena, no potvrdila je da su imali 17 u 18 godina. Vlasti su zaplijenile više od 30 pušaka i samostrel u pretrazi triju kuća povezanih s osumnjičenicima.

Oružje, uključujući brojne pištolje, puške i sačmarice, bilo je registrirano na jednog od roditelja. Također je zaplijenjena municija, taktička oprema i mobiteli u vlasništvu tinejdžera.

Dvojac se navodno radikalizirao putem interneta, gdje su se i upoznali.