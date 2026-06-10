Ovo je čovjek koji se suprotstavio napadaču iz Belfasta: Hrabrim potezom zaustavio krvavi napad

Otkriven je identitet junaka koji se suprotstavio osumnjičenom napadaču koji je, sumnja se, pokušao odrubiti glavu muškarcu u Belfastu, nakon čega su izbili antiimigracijski nemiri diljem Sjeverne Irske.

Maitiu Mág Tighearnán je hrabro intervenirao i priskočio u pomoć tijekom napada koji se zbio u ponedjeljak navečer. Mirror prenosi da je zgrabio štap za pecanje i nekoliko puta udario osumnjičenog Sudanca koji je na meti imao drugog čovjeka.

Na snimci objavljenoj na društvenim mrežama nakon napada, vidi se Maitiu kako skače i udara osumnjičenika, dok drugi prolaznici pomažu ozlijeđenom muškarcu.

Pojavila se snimka

Na snimci se također čuje osoba koja govori policajcima da "je napadač pokušao odrubiti glavu", prenose britanski mediji.

Njegovi prijatelji pokrenuti su GoFoundMe stranicu kako bi heroju iskazali podršku zbog hrabrosti, ali i kako bi mu kupili pivo. Do sada je skupljeno oko 2000 funti, odnosno nešto više od 2.300 eura.

"Suočen s nezamislivim nasiljem, odabrao je hrabrost umjesto straha i zgrabio palicu za golf kako bi obranio svog sunarodnjaka Irca", navodi se na GoFoundMe stranici.

Napadnuti muškarac u četrdesetim godinama prevezen je u bolnicu s teškim ozljedama oca, lica i leđa nakon napada nožem na aveniji Kinnaird na sjeveru Belfasta.

Pomoćnik načelnika policije pohvalio je prolaznike koji su pomogli da se zaustavi napad. "Važno je istaknuti hrabrost građana koji su potrčali ususret opasnosti kako bi intervenirali i pomogli ozlijeđenom muškarcu", rekao je.

Foto: Lab Mo/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia

Foto: Lab Mo/SOPA Images/Sipa Press/Profimedia

Val nemira

Osumnjičeni muškarac je uhićen te mu se na teret stavlja pokušaj ubojstva. U srijedu bi se trebao pojaviti na Prekršajnom sudu u Belfastu.

A stotine prosvjednika su napadali policiju i palili vozila diljem zemlje nakon što je internetom proširila snimka napada nožem. Više kuća je gorjelo u gradu u utorak navečer. Snimke koje je emitirao BBC prikazuju policiju kako pomaže jednoj obitelji da pobjegne iz zapaljenog doma.

Do napada, koji vlasti trenutačno ne smatraju terorističkim, došlo je usred povišenih napetosti u zemlji zbog ubojstva studenta kojem je policija stavila lisice dok je umirao od ubodnih rana nakon što ga je njegov napadač lažno optužio za rasistički napad.

Maskirana mladež se okupila diljem Belfasta rano u utorak navečer, a policija je odgovorila raspoređivanjem oklopnih vozila. Prosvjednici su zapalili brojna vozila širom grada, uključujući autobus u istočnom dijelu Belfasta.