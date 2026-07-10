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Bilić otvara vrata igračima koje je Dalić zaobišao? Evo kada će biti imenovan

Bilić otvara vrata igračima koje je Dalić zaobišao? Evo kada će biti imenovan
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Foto: Michael Zemanek/Shutterstock Editorial/Profimedia

Novi izbornik mogao bi priliku dati nekim igračima koji nisu bili na zadnjem SP-u

10.7.2026.
9:30
Sportski.net
Michael Zemanek/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Kako navode Sportske, u ponedjeljak bi Izvršni odbor HNS-a trebao potvrditi Slaven Bilić kao novog izbornika Hrvatske, a očekuje se jednoglasna podrška članova.

Bilić će naslijediti Zlatka Dalića i vjerojatno neće radikalno mijenjati momčad, već će temelj graditi na igračima sa Svjetskog prvenstva. Pitanje ostaje samo odluka Luke Modrića, dok bi Perišić i Kramarić trebali ostati na raspolaganju.

No, novi izbornik ipak bi mogao priliku dati nekim igračima koji nisu bili na zadnjem SP-u. Među kandidatima se spominju Josip Mišić, Adrian Segečić, Luka Stojković, Ivan Smolčić, Dion Beljo i Franjo Ivanović.

Bilić bi, prema svemu sudeći, zadržao sustave 4-2-3-1 i 4-3-3, a najveći naglasak stavio bi na bolju širinu kadra i prirodne zamjene za svaku poziciju.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSlaven Bilić
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