INmusic Festival okuplja svjetske zvijezde i tisuće posjetitelja

U godini kada festival obilježava impresivnih 20 godina postojanja, organizatori su pripremili iznimno bogat i raznolik lineup koji spaja svjetski poznata glazbena imena, regionalne izvođače i nove nade suvremene scene. Upravo ta kombinacija različitih žanrova i generacija izvođača stvara posebno festivalsko iskustvo koje privlači publiku svih uzrasta i glazbenih ukusa.

Tijekom dva desetljeća INmusic je izrastao iz ambicioznog domaćeg projekta u međunarodno prepoznat festival koji Hrvatsku svake godine stavlja na kartu najzanimljivijih europskih glazbenih destinacija. Njegov kontinuitet, kvaliteta organizacije i sposobnost dovođenja vrhunskih izvođača učinili su ga simbolom modernog kulturnog života Zagreba te važnim mjestom susreta ljubitelja glazbe iz cijelog svijeta.

Kulturna važnost festivala daleko nadilazi same koncerte. INmusic promiče otvorenost, kreativnost i razmjenu ideja među ljudima različitih kultura, stvarajući atmosferu zajedništva i pozitivne energije. Festival potiče razvoj domaće glazbene scene, pruža priliku mladim izvođačima za predstavljanje široj publici te doprinosi jačanju međunarodne reputacije hrvatske kulturne ponude. Istovremeno, brojni popratni sadržaji, umjetničke instalacije i druženja dodatno obogaćuju cjelokupni doživljaj posjetitelja.

Jednako značajan je i turistički doprinos festivala. Svake godine velik broj stranih gostiju dolazi u Zagreb upravo zbog INmusica, pri čemu mnogi produžuju svoj boravak kako bi istražili grad i druge hrvatske destinacije. Time festival pozitivno utječe na hotelski sektor, ugostiteljstvo, prijevoz i lokalno gospodarstvo, dok Zagreb dobiva priliku predstaviti se kao moderna, živahna i kulturno bogata europska metropola. Mnogi posjetitelji upravo kroz festivalsko iskustvo prvi put upoznaju hrvatsku gastronomiju, povijest i prirodne ljepote te se kasnije vraćaju kao turisti.

Posebnu simboliku ovogodišnjem izdanju daje obilježavanje 20. obljetnice festivala. Dvadeset godina uspješnog rada svjedoči o predanosti organizatora, vjernosti publike i stalnom razvoju manifestacije koja je postala nezaobilazan dio hrvatskog kulturnog kalendara. Jubilarnim izdanjem INmusic ne slavi samo svoju bogatu povijest, već i pogled prema budućnosti, nastavljajući graditi mostove između umjetnosti, glazbe i međunarodne publike.

S bogatim lineupom, prepoznatljivom atmosferom i velikim kulturnim te turističkim značajem, ovogodišnji INmusic Festival predstavlja više od običnog glazbenog događaja – on je proslava zajedništva, kreativnosti i dvadeset godina uspješne priče koja iz godine u godinu potvrđuje da Zagreb i Hrvatska imaju važno mjesto na europskoj festivalskoj karti.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu, a ovogodišnji lineup predvode Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, IDLES, Manic Street Preachers, The Flaming Lips i brojni drugi izvođači.