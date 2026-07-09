Srbin u Hrvatskoj odao priznanje Hrvatima: 'Imate nešto što nema nigdje drugdje'

"Zovem se Dušan, Srbin sam, pravoslavac iz Beograda, kao što možete da čujete po mom govoru. I moram nešto da kažem", početak je to video objave mladića koji se javio s hrvatske obale i privukao veliku pažnju. Čime? Onim što je rekao u nastavku:

"Muka mi je sad ovog pomodarstva oko svjetskog prvenstva, svi moramo da navijamo za Hrvate, svi moramo da volimo Hrvate, e pa ja ne volim Hrvate. Ja ih obožavam. Najviše volim svoju državu Srbiju i svoj srpski narod", rekao je Dušan te nastavio:

"Mi smo jedan stradalački herojski narod. Imamo strašnu hiljadugodišnju istoriju. Borili smo se protiv Osmanlija, protiv Hitlera. Pola naših slavnih predaka Srbije herojski poginulo da se izbori protiv svih tih zlikovaca. Kao tako mali narod globalno Srbi, izrodili smo neke od najvećih genijalaca u istoriji svijeta, kao što je Nikola Tesla, Mihajlo Pupin i mnogi drugi.

Ali, braćo moja Srbi, upravo zbog toga što smo jedan tako inteligentan, bistrouman narod, sa tako slavnom, dugom istorijom i kulturom, baš zbog toga sam lišen bilo kakvog kompleksa da odam priznanje Hrvatima na svemu onome što oni imaju", govori mladić u svojoj objavi.

Što sve voli u Hrvatskoj?

"Kakvo je ovo more. Kakva je ovo boja. Hrvati moji dragi, pored toga što ste nevjerojatni domaćini, vrhunski ugostitelji i divni ljudi, imate nešto što nema nigdje drugdje na zemaljskoj kugli. Pa koja je ovo boja ljudi moji. I sad će me jedna jadna manjina mala naših Srba nacionalista okriviti da sam nacionalist, izdajnik zato što volim tuđe. Ja volim svoju zemlju i baš zbog toga sam itekako sposoban da volim i poštujem i tuđu", rekao je Dušan.

Kamo sreće, poručio je, da je više takvih "Srba izdajnika" poput njega, svijet bi bio ljepše mjesto za sve ljude na Balkanu.

Njegova objava prikupila preko 1400 komentara i gotovo 11 tisuća lajkova, a među njima je i lajk Igora Štimca.