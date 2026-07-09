Nekad zaboravljena, a danas je među najpoželjnijim lokacijama ne samo zbog niskih cijena

Desetljećima je Albanija, zbog dugotrajne izoliranosti i ograničene međunarodne otvorenosti, bila slabije prepoznata kao turistička destinacija u Europi. Posljednjih godina, međutim, sve se snažnije afirmira kao jedno od najzanimljivijih odredišta na Mediteranu, privlačeći posjetitelje spojem očuvane prirode, bogate kulturno-povijesne baštine i znatno povoljnijih cijena u usporedbi s većinom susjednih zemalja.

Na razmjerno malom prostoru isprepliću se kristalno čisto more, visoki planinski masivi, povijesni gradovi i tradicionalna sela, što omogućuje da se u kratkom vremenu prijeđe put od obale Jonskog mora do planinskih dolina, piše Britannica.

Albanija kao 'Maldivi Europe'

Najveću pozornost posjetitelja privlači albanska rivijera na jugu zemlje. Među najpoznatijim ljetovalištima ističe se Ksamil, koji je zbog bijelih pješčanih plaža i tirkiznog mora dobio nadimak "Maldivi Europe". Posebnu atraktivnost ovom području daju i tri manja nenaseljena otočića do kojih je moguće doplivati izravno s obale. Oni koji traže mirniji ambijent često biraju plažu Gjipe, smještenu na kraju uskog kanjona okruženog strmim liticama, dok je Dhërmi poznat po uređenim plažama te ugostiteljskoj ponudi uz samu obalu.

Za obiteljski odmor često se bira Himarë, gradić prepoznat po mirnim uvalama i iznimno čistom moru. U njegovoj blizini nalazi se i plaža Borsh, gotovo sedam kilometara duga neprekinuta šljunčana obala okružena maslinicima i mediteranskim raslinjem, koja se smatra najdužom plažom u Albaniji.

Albanske Alpe

Sasvim drukčiji dojam zemlje ostavlja njezina unutrašnjost. Na sjeveru dominiraju Albanske Alpe, odnosno planinski masiv Prokletije, čiji vrhovi prelaze 2000 metara nadmorske visine. Ovo područje karakteriziraju netaknuta priroda, tradicionalna kamena sela te popularna planinarska ruta između Valbone i Thetha, koja privlači iskusnije planinare i ljubitelje aktivnog odmora. Iako planinska infrastruktura još uvijek zaostaje za razvijenijim alpskim regijama, upravo očuvan krajolik i izostanak masovnog turizma predstavljaju ključnu vrijednost ovog područja.

Među najvažnijim prirodnim znamenitostima ističe se Skadarsko jezero, najveće jezero na Balkanskom poluotoku, koje Albanija dijeli s Crnom Gorom. Albanski dio jezera poznat je po bogatom biljnome i životinjskom svijetu, osobito po brojnim vrstama ptica, među kojima se ističu i pelikani. Zbog toga je ovo područje posebno zanimljivo ljubiteljima prirode, promatranja ptica, kajakaštva i izleta brodom.

Gradovi pod zaštitom UNESCO-a

Kulturno-povijesnu sliku zemlje čine gradovi Berat i Gjirokastër, oba uvrštena na UNESCO-ov Popis svjetske baštine. Berat je poznat kao "grad tisuću prozora" zbog karakterističnih osmanskih kuća koje se terasasto spuštaju niz padinu ispod tvrđave, dok Gjirokastër obilježavaju kamene kuće, uske ulice i jedna od najbolje očuvanih utvrda u zemlji.

Na sjeveru se nalazi Shkodër, jedan od najstarijih gradova u Albaniji, kojim dominira tvrđava Rozafa s pogledom na Skadarsko jezero i ušće triju rijeka. Na krajnjem jugu smješten je arheološki park Butrint, jedno od najvažnijih antičkih nalazišta u jugoistočnoj Europi, gdje se mogu razgledati ostaci grčkog i rimskog grada, antičko kazalište te poznata Lavlja vrata.

Posebnu vizualnu i povijesnu dimenziju albanskom krajoliku daju i deseci tisuća betonskih bunkera izgrađenih tijekom vladavine Envera Hoxhe. Nekada simbol zatvorenosti i sigurnosne politike, danas su mnogi prenamijenjeni u galerije, muzeje ili ugostiteljske objekte te predstavljaju neobičan podsjetnik na jedno razdoblje suvremene povijesti.

Porast interesa turista

Sve veći interes za Albaniju proizlazi iz njezine relativno očuvane autentičnosti. Umjesto velikih hotelskih kompleksa i prenapučenih turističkih zona, posjetitelje dočekuju manja ljetovališta, gostoljubivi domaćini i opušteniji ritam života. Dodatnu prednost čine znatno niže cijene smještaja i usluga u odnosu na većinu mediteranskih zemalja.

Cjelokupni dojam upotpunjuje i gastronomska ponuda u kojoj prevladavaju svježa riba i morski plodovi, maslinovo ulje, lokalni sirevi te tradicionalna jela poput bureka sa sirom ili špinatom, što Albaniju potvrđuje kao destinaciju koja uspješno spaja prirodne ljepote, kulturnu baštinu i autentičan mediteranski ugođaj.

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