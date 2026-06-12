Bajkovito selo u BiH: Jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija proglašena je spomenikom

Susjedna BiH svoj prvi nastup na Mundijalu u Sjevernoj Americi ima u petak navečer u Torontu, gdje od 21.00 po našem vremenu igra 1. kolo skupine B protiv domaćina Kanade. Utakmicu ćete moći u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

No jeste li znali da se na sedrenoj pregradi koja razdvaja Veliko i Malo Plivsko jezero, na udaljenosti od pet kilometara od Jajca u Bosni i Hercegovini, nalazi se kompleks vodenica poznat kao Mlinčići.

Ovaj kompleks, sačinjen od 20 drvenih vodenica smještenih neposredno uz rijeku Plivu, predstavlja jedinstven prizor. U eri modernih tehnologija, zvuk vode i rad mlinskih mehanizama posjetiteljima pružaju uvid u jednostavniji način života iz prošlosti.

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Stoljeća tradicije na sedrenoj pregradi

Povijest ovih vodenica seže u srednji vijek, a pisani izvori potvrđuju njihovo postojanje tijekom razdoblja Osmanskog i Austro-Ugarskog Carstva. Zapisi iz 1562. godine spominju 24 mlina na ovom području, što svjedoči o njihovom velikom značaju za život lokalnog stanovništva, piše Jajce Online.

Izgrađene od hrastovog drveta i pokrivene šindrom, njihova arhitektura odražava potpunu posvećenost funkcionalnosti. Riječ je o jednostavnim sojenicama, bez tavana, prozora ili dimnjaka, podignutim na visinu potrebnu za rad mlinskog mehanizma. Stoljećima su vodenice bile u vlasništvu imućnih zemljoposjednika.

Stanovnici okolnih sela donosili su žito, najčešće kukuruz i pšenicu, a mlinaru su kao naknadu za mljevenje ostavljali dio brašna. Stoga je ovo mjesto predstavljalo ne samo gospodarski, već i važan društveni centar.

Od propadanja do nacionalnog spomenika

S dolaskom industrijalizacije i modernog načina života, vodenice su postepeno gubile na značaju i bile su prepuštene propadanju. Dodatnu štetu nanio je požar 2011. godine, u kojem su uništene četiri vodenice. Ipak, prepoznata je njihova iznimna prirodna, povijesna i arhitektonska vrijednost.

Kompleks je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, što je predstavljalo ključan korak prema njihovom očuvanju. Zahvaljujući naporima općine Jajce i organizacija poput švedske "Kulturno naslijeđe bez granica", pokrenuti su opsežni projekti obnove.

Prva značajna restauracija provedena je 2005. godine, a nakon požara, uništeni mlinovi su ponovno izgrađeni. Danas je nekoliko vodenica vraćeno u prvobitnu funkciju te posjetitelji mogu izravno svjedočiti procesu mljevenja žita snagom vode, čime se ovaj drevni zanat čuva od zaborava.

Foto: Profimedia

Oaza mira i turistička meka

Danas su Mlinčići jedna od najprepoznatljivijih turističkih atrakcija Jajca koja privlači posjetitelje iz cijelog svijeta. Uređeni park koji ih okružuje, s drvenim stazama, klupama za odmor i ugostiteljskim sadržajima, čini ovo mjesto pogodnim za odmor i rekreaciju.

Posjetitelji ovdje ne dolaze samo radi povijesnih građevina, već i da bi iskusili ambijent koji svjedoči o skladu čovjeka i prirode. Šetnja ovim slikovitim kompleksom pruža odmor od užurbanog tempa suvremenog života. Zbog blizine Plivskih jezera i vodopada u centru Jajca, kompleks je nezaobilazna lokacija za posjetitelje ovog povijesno bogatog kraja Bosne i Hercegovine.

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