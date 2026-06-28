Kristalno plavi izvor podno Dinare: Zmajevo oko jedno je od najljepših mjesta u Hrvatskoj

Hrvatska obiluje prirodnim ljepotama i jedinstvenim doživljajima, a izvor rijeke Cetine, u blizini istoimenog sela podno Dinare, svakako je jedno od najimpresivnijih mjesta koje vrijedi posjetiti.

Kada se spomene izvor rijeke, većina ljudi zamišlja mali šumski izvor iz kojeg voda izbija na površinu. Veliko vrilo u osnovi je upravo to, ali u mnogo spektakularnijem izdanju. Umjesto malenog izvora, ovdje vas očekuje desetke metara duboka potopljena špilja ispunjena kristalno čistom vodom koja se prelijeva u svim nijansama plave i zelene boje. Iako Cetina ima nekoliko izvora, upravo je Veliko vrilo najveći, najpoznatiji i najljepši među njima.

Do sela se lako dolazi automobilom, a od parkirališta do izvora potrebno je svega nekoliko minuta hoda. Ipak, najljepši pogled pruža se s vidikovca iznad izvora, odakle Veliko vrilo u potpunosti otkriva jedinstvenu ljepotu. Zbog karakterističnog oblika i boje često ga nazivaju "Okom Zemlje", a ponekad i "Zmajevim okom".

Kupanje na ovom mjestu nije dopušteno, i to s dobrim razlogom. Osim što je zabranjeno, moglo bi izazvati temperaturni šok jer voda koja izvire iz podzemlja tijekom cijele godine ima temperaturu od svega oko osam Celzijevih stupnjeva. Iznimka su jedino ronioci, koje privlači istraživanje špiljskog sustava. Dosad utvrđena dubina iznosi oko 115 metara, no smatra se da špilja još nije u potpunosti istražena.

Cetina je najduža rijeka srednje Dalmacije. Duga je 105 kilometara, izvire na 385 metara nadmorske visine, a svoj tok završava ulijevanjem u Jadransko more. Zahvaljujući njezinu hidroenergetskom potencijalu, na rijeci je izgrađeno nekoliko brana i hidroelektrana.

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