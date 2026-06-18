Opasna riba viđena u poznatoj uvali na Jadranu: Njezin ubod uzrokuje nepodnošljivu bol

U uvali Stiniva na Visu na dubini manjoj od deset metara uočena je riba lav (Pterois miles), poznata i kao vatrenjača, jedna od najopasnijih invazivnih vrsta koja se posljednjih godina sve češće pojavljuje u Jadranskom moru, piše Morski.hr.

Riječ je o izrazito otrovnoj ribi čiji ubod može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe. Vatrenjača posjeduje otrovne leđne, trbušne i podrepne bodlje, a kontakt s njima kod ljudi uzrokuje trenutnu i vrlo intenzivnu bol, snažno oticanje te, u težim slučajevima, respiratorne probleme.

Stručnjaci upozoravaju da je u slučaju uboda potrebno odmah reagirati. Budući da je otrov termolabilan, preporučuje se uranjanje ozlijeđenog dijela tijela u toplu vodu temperature do 45 stupnjeva Celzija, nakon čega je nužno potražiti liječničku pomoć.

Prijetnja ekosustavu Jadrana

No, opasnost koju vatrenjača predstavlja ne odnosi se samo na ljude. Ova invazivna vrsta smatra se jednom od najvećih prijetnji morskim ekosustavima Jadrana i cijelog Sredozemlja. Kao izrazito agresivan i proždrljiv grabežljivac, vatrenjača se hrani velikim brojem autohtonih vrsta riba i rakova, čime narušava prirodnu ravnotežu podmorja.

Dodatni problem predstavlja činjenica da domaće vrste ne prepoznaju vatrenjaču kao prijetnju te lako postaju njezin plijen. Istodobno, u Jadranskom moru nema prirodnih neprijatelja koji bi učinkovito kontrolirali njezinu populaciju.

Zbog iznimno brzog razmnožavanja tijekom cijele godine broj jedinki kontinuirano raste, što dodatno ugrožava bioraznolikost i opstanak domaćih morskih vrsta. Upravo zato stručnjaci već godinama upozoravaju na potrebu praćenja njezina širenja te pozivaju ronioce i ribare na pojačani izlov kako bi se ublažile posljedice njezina prodora u Jadran.