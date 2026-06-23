Hrvatska dobila neočekivanu prednost pred ključnu utakmicu SP-a

Hrvatska nogometna reprezentacija uoči važnog dvoboja na Svjetskom prvenstvu dobila je značajno olakšanje – Panama će protiv Vatrenih biti oslabljena neigranjem svog najvažnijeg veznog igrača, Adalberta Carrasquille.

Panamski izbornik Thomas Christiansen potvrdio je kako 26-godišnji veznjak neće biti spreman za nastup zbog ozljede aduktora koja ga muči još od završnice meksičkog prvenstva. Iako je postojao optimizam da bi se mogao oporaviti na vrijeme za Mundijal, posljednji treninzi pokazali su suprotno. Nakon jednog neopreznog pokreta ponovno je osjetio bol, pa je stručni stožer odlučio da nema potrebe riskirati njegovo zdravlje.

Carrasquilla, nogometaš meksičkih Pumasa, već godinama je ključna figura panamske reprezentacije. U više od 70 nastupa za nacionalnu momčad postao je njezin glavni organizator igre, igrač kroz kojeg prolazi većina napada i koji određuje ritam momčadi.

Zbog stila igre i važnosti za ekipu često ga se uspoređuje s Lukom Modrićem, ponajprije zbog uloge kreatora i razigravača u sredini terena. Njegov nogometni put vodio je preko Houston Dynama i španjolske Cartagene, a 2024. godine izabran je za najboljeg igrača CONCACAF-a, ispred zvučnih imena poput Christiana Pulišića i Alphonsa Daviesa.

Sam Carrasquilla ranije je isticao koliko mu znači potencijalni dvoboj protiv Hrvatske, nazivajući ga ispunjenjem sna i priznajući da mu je upravo Luka Modrić igrač kojeg je najviše pratio i s kojim se najčešće uspoređuje.

Vatreni će tako protiv Paname igrati bez čovjeka koji je trebao biti njezin glavni adut.