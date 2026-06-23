Hrvatska na oprezu: Panama ima adute koji su igrali u HNL-u

Premda je na svjetskim prvenstvima odigrala samo četiri utakmice i sve četiri je izgubila, Panama se nada kako će prve bodove u povijesti dohvatiti upravo protiv Hrvatske.

Panama je trenutačno 40. reprezentacija svijeta, a ovo je njezino drugo Svjetsko prvenstvo. Debitirala je u Rusiji 2018. upisavši sva tri poraza. Od Engleske je izgubila s 1-6, od Belgije 0-3, a od Tunisa 1-2.

World Cup 2026. otvorili su porazom od Gane sa 0-1. Dakle u četiri susreta upisali su četiri poraza uz razliku pogodaka 2-12.

Put na svjetsko prvenstvo izborila je nakon što je završila na prvom mjestu skupine A u trećem krugu kvalifikacija Concacafa ispred Surinama, El Salvadora i Gvatemale. U rundi prije bili su bolji od Nikaragve, Gvajane, Montserata i Belizea.

Ključni igrači su kapetan Anibal Godoy, iskusni veznjak San Diega, bivši igrač godine Concacafa Adalberto Carrasquilla, branič Bešikataša Amir Murillo, napadač Universidad de Concepciona Cecilio Waterman, te branič Norwicha Jose Cordoba. No, Carrasquilla se nije uspio oporaviti od ozljede i neće konkurirati za sastav protiv Hrvatske.

U panamskim redovima su i dvojica bivši igrača HNL-a Yoel Barcenas i Jose Luis Rodriguez.

Barcenas je krilni igrač koji je igrao za RNK Split u proljeće sezone 2015./16. Upisao je osam nastupa, a kasnije je postao jedan od najvažnijih igrača Paname. Igrao je i za Oviedo, Gironu i Leganes, a trenutačno je bez kluba.

Krilo Jose Luis Rodiguez, poznat pod nadimkom "Puma". Igrao je za Istru 1961 prije osam godina upisavši osam nastupa i jedan gol. Trenutačno je član Juareza.

Ekipu predvodi 53-godišnji danski stručnjak Thomas Christiansen koji je Panamu preuzeo u srpnju 2020. godine. Otkako je ovaj bivši napadač Villarreala, Ovieda, Bochuma... preuzeo Panamu, "Los Canalerosi", konstantno rastu.

"Panama želi dominaciju, želi napasti, želi posjed, ali mi smo je dobro analizirali. Od prve minute mi ćemo biti ti koji ćemo uzeti posjet, koji ćemo biti dominantni i s visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol. Siguran sam da Hrvatska s svojom kvalitetom i ovom ekipom koja je nakon ovoga poraza, sigurno željna pokazati i dokazati da ima kvalitetu i dominaciju protiv takvog protivnika," najavio je pomoćni trener hrvatske reprezentacije Ivica Olić.

Prema transfermarktu vrijednost Panama je oko 35 milijuna eura, dok je Hrvatska "teška" oko 390 milijuna eura.