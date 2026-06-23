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Kanadska policija izdala stroga pravila: Evo što čeka hrvatske navijače u Torontu

Kanadska policija izdala stroga pravila: Evo što čeka hrvatske navijače u Torontu
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Foto: Every Second Media/Shutterstock Editorial/Profimedia

Posebno je izdvojen park Trinity Bellwoods

23.6.2026.
10:27
Sportski.net
Every Second Media/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija noćas od 1 sat po hrvatskom vremenu u Torontu igra protiv Paname u drugom kolu skupine na Svjetskom prvenstvu.

Vatreni su natjecanje otvorili porazom od Engleske 4:2 u Dallasu, dok je Panama u prvom kolu izgubila od Gane 1:0.

Uoči susreta u Kanadi, tamošnja policija izdala je posebne preporuke za hrvatske navijače o ponašanju na javnim mjestima prije i nakon utakmice, što je objavio i HNS.

Prema uputama, konzumacija alkohola na javnim površinama u Torontu je zabranjena, osim u posebnim slučajevima. Alkohol se smije piti samo ako je u neoznačenim i neprozirnim bocama, dok je u ugostiteljskim objektima, fan zonama i na stadionu konzumacija dopuštena.

Posebno je izdvojen park Trinity Bellwoods, gdje je dozvoljeno okupljanje navijača i konzumacija alkohola na otvorenom prije odlaska na stadion.

Kada je riječ o drugim supstancama, marihuana je dopuštena na javnim površinama u gradu, ali ne i na stadionu, dok je pušenje cigareta i e-cigareta zabranjeno na tribinama. Za to su predviđena posebna mjesta unutar stadiona.

Strogo su zabranjena pirotehnička sredstva. Policija upozorava da korištenje baklji, petardi i sličnog može rezultirati kaznenim prijavama, novčanim kaznama, pa i mogućim deportacijama iz zemlje.

AlkoholHrvatska Nogometna ReprezentacijaPanamaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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