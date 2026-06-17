Splićani se pripremaju za večerašnji spektakl: 'Gledat ćemo sve utakmice bez obzira na vrijeme'

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FAN ZONA ZVONČAC /

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu u 22 sata započinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Hrvatska će nastup na prvenstvu otvoriti protiv Engleske, na stadionu u Dallasu.

Utakmica će se gledati diljem Hrvatske, a RTL-ovom Radi Županoviću član udruge "Mi Hrvati" Mavro Maestro otkrio je što se uoči utakmice priprema u Splitu.

"Sve Hrvatske utakmice bit će popraćene bez obzira u koje doba se igraju", poručio je Maestro.