Plaža pored Splita zatrpana plavim azbestom, građani se kupaju unatoč zabrani: 'To je živi otrov'

U malom mjestu Vranjic pored Splita počela je sanacija plaže, koja je godinama zatrpana ostacima azbesta. Njegovi tragovi nisu uočeni samo na plaži, već i u moru.

Veliko brdo uz najljepšu Vranjičku plažu zapravo je – plavi azbest koji se odvojio od kopna.

Plavi azbest smatra se jednim od najopasnijih oblika azbesta jer njegova vlakna, ako dospiju u zrak ili more, mogu biti štetna za zdravlje, a udisanjem mogu dugoročno oštetiti pluća.

Sanacija ovog područja počela je prije mjesec dana, a plaža je od tada ograđena. No unatoč upozorenjima, dio građana se i dalje kupa.

"To je živi otrov. To, to... ja ne znam ovi što se dolaze kupati, pa vode malu djecu, ja ne znam, to je za mene, evo ne znam", kaže Miro Grubić iz Vranjica.

"Ja se kupam. Gdje ću se kupati? Ja se tu isto kupam. Kupam se niže, ali to isto dođe do dolje", kaže Zorana Šušak iz Vranjica.

"Nije dobro. Baš sam prošao da vidim kupaju li se. Neki se kupaju, ali ne bi smjeli. Nije baš preporučljivo", kaže Frano iz Vranjica.

Na sanaciju područja Kosica, koje obuhvaća kopno i more, čekalo se čak 17 godina.

"Od kada djeluje naša građanska inicijativa zadnjih šest godina, mi uporno šaljemo dopise i upite da riješe i ovo područje i sada, nakon 17 godina nakon što je tvornica riješena pod navodnicima, imamo početak sanacije", kaže Marin Mandić, član građanske inicijative "Mjesto koje hoće živjeti".

Plavi azbest ostat će na plaži

Nakon početka radova, predstavljen je projekt sanacije četvrte crne točke u Vranjicu pogođenoj azbestom.

"Ovo je četvrta žarišna točka ovdje u Vranjicu. Dijelom je bilo sanirano područje tvornice Salonit, pa zatim Vranjička trava, pa zatim kala gdje je odlagan azbest i ostala je ovdje četvrta točka", kaže Dalibor Ninčević, gradonačelnik Solina.

Plavi azbest ostat će na tom području, ali će biti izoliran kako valovi i vremenski uvjeti ne bi širili čestice u okoliš.

Projektanti garantiraju sigurnost.

"U ovom slučaju kada se provede ova sanacija... Sav taj materijal će biti izoliran i on će trajno ostati tu, ali bez mogućnosti da dolazi u more i da posljedično dođe u zrak", kaže Davor Barać, glavni projektant sanacije.

Sanaciju financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je osigurao više od 4,8 milijuna eura.

"Planiramo ih završiti sljedeće godine, dakle negdje oko godinu i pol, i ovo će biti lokacija s koje će biti uklonjen azbest i potencijalno onečišćenje okoliša, ali isto tako i potencijalni utjecaj na ljude i kvalitetu njihovog života", kaže Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

I dalje ostaje otvoreno pitanje nekadašnje tvornice, čiji je bivši vlasnik, zbog sumnji u malverzacije, pobjegao u BiH. Ako se utvrdi onečišćenje, dužan je provesti sanaciju.