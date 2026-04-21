OGLASIO SE SUD /

Godinama sjekli šumu pa odlagali azbest: Objavljeni detalji 'posla' kod Omiša

Godinama sjekli šumu pa odlagali azbest: Objavljeni detalji 'posla' kod Omiša
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

21.4.2026.
13:51
Hina
Ivo Cagalj/PIXSELL
Zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada i pustošenje šuma na području Omiša splitski Županijski sud odredio je istražni zatvor jednom osumnjičeniku, dok je drugome, osumnjičenom za isto nedjelo, tužiteljstvo uz pokretanje istrage izreklo mjere opreza.

Splitsko Općinsko državno odvjetništvo izvijestilo je da je nakon ispitivanja 40-godišnjaka, kojem se na teret stavlja ugrožavanje okoliša otpadom i pustošenje šuma, odredilo mjere opreza redovitog javljanja policiji i zabrane približavanja lokacijama na kojima su kaznena djela navodno počinjena. 

Sumnja se da je od 2021. do sredine travnja ove godine, bez dozvola, na površini većoj od 16.000 četvornih metara odlagao građevinski i drugi otpad te uklanjao šumsku vegetaciju na najmanje 10.000 četvornih metara.

Sjekao šumu pa odlagao azbest

U drugom slučaju, nakon ispitivanja 58-godišnjaka, sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Tereti ga se da je od 2023. do travnja 2026. na dvije lokacije, od kojih jedna prelazi 30.000 četvornih metara, nezakonito odlagao građevinski, glomazni i azbestni otpad te uklanjao šumsku vegetaciju, čime je prouzročio ekološku štetu.

Splitsko-dalmatinska policija prošlog je tjedna objavila da su dvojica muškaraca, 40-godišnjak i 58-godišnjak, uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku zbog sumnje da su na području Ostrvice i Kostanja kod Omiša nezakonito odlagali otpad i pustošili šume na više lokacija.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon istrage u Hrvatskom skijaškom savezu policija je, po nalogu USKOK-a, ušla i u Hrvatski judo savez

Odlaganje OtpadaOmišŽupanijski Sud U Splitu
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
