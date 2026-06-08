FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVO POGLAVLJE /

Prinova u obitelji Darija iz 'Farme': Stigla djevojčica, ponosni tata odao ime

Prinova u obitelji Darija iz 'Farme': Stigla djevojčica, ponosni tata odao ime
×
Foto: Rtl

Na društvenim mrežama pohvalio se fotografijom malene djevojčice

8.6.2026.
12:45
Hot.hr
Rtl
VOYO logo
VOYO logo

Dario Crnković (32) bivši natjecatelj reality showa 'Farma' postao je otac. Na svom Instagram profilu podijelio je fotografiju i napisao: "Došla nam mala Nora", nakon čega su ubrzo objavu preplavile čestitke prijatelja i poznanika.

Osim showa 'Farme' gdje je odlučio testirati svoje granice u seoskim uvjetima, gledatelji Daria pamte i iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', gdje su ga stručnjaci povezali s liječnicom Petrom Meštrić (31). Iako njihova romansa nije dugo trajala, ostali su u dobrim odnosima.

Prinova u obitelji Darija iz 'Farme': Stigla djevojčica, ponosni tata odao ime
Foto: instagram

Nakon toga, Dario je svoj život potpuno preokrenuo i nakon showa 'Farma' pronašao ljubav u djevojci Dei, zbog koje se preselio iz rodne Like u Dalmaciju. Krajem prošle godine su proslavili službene zaruke, a sada je u obitelj stigao novi član, djevojčica.

Uz nove obaveze koje ga čekaju, Dario uspješno gradi ugostiteljsku karijeru u Trogiru.

ObiteljOtacFarmaBrak Na Prvu
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike