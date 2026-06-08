Prinova u obitelji Darija iz 'Farme': Stigla djevojčica, ponosni tata odao ime

Dario Crnković (32) bivši natjecatelj reality showa 'Farma' postao je otac. Na svom Instagram profilu podijelio je fotografiju i napisao: "Došla nam mala Nora", nakon čega su ubrzo objavu preplavile čestitke prijatelja i poznanika.

Osim showa 'Farme' gdje je odlučio testirati svoje granice u seoskim uvjetima, gledatelji Daria pamte i iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', gdje su ga stručnjaci povezali s liječnicom Petrom Meštrić (31). Iako njihova romansa nije dugo trajala, ostali su u dobrim odnosima.

Foto: instagram

Nakon toga, Dario je svoj život potpuno preokrenuo i nakon showa 'Farma' pronašao ljubav u djevojci Dei, zbog koje se preselio iz rodne Like u Dalmaciju. Krajem prošle godine su proslavili službene zaruke, a sada je u obitelj stigao novi član, djevojčica.

Uz nove obaveze koje ga čekaju, Dario uspješno gradi ugostiteljsku karijeru u Trogiru.