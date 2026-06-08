Prinova u obitelji Darija iz 'Farme': Stigla djevojčica, ponosni tata odao ime
Na društvenim mrežama pohvalio se fotografijom malene djevojčice
Dario Crnković (32) bivši natjecatelj reality showa 'Farma' postao je otac. Na svom Instagram profilu podijelio je fotografiju i napisao: "Došla nam mala Nora", nakon čega su ubrzo objavu preplavile čestitke prijatelja i poznanika.
Osim showa 'Farme' gdje je odlučio testirati svoje granice u seoskim uvjetima, gledatelji Daria pamte i iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', gdje su ga stručnjaci povezali s liječnicom Petrom Meštrić (31). Iako njihova romansa nije dugo trajala, ostali su u dobrim odnosima.
Nakon toga, Dario je svoj život potpuno preokrenuo i nakon showa 'Farma' pronašao ljubav u djevojci Dei, zbog koje se preselio iz rodne Like u Dalmaciju. Krajem prošle godine su proslavili službene zaruke, a sada je u obitelj stigao novi član, djevojčica.
Uz nove obaveze koje ga čekaju, Dario uspješno gradi ugostiteljsku karijeru u Trogiru.