Petra Meštrić pokazala kako je izgledala sa 17 godina: 'Što vi kažete?'

Petra iz 'Braka na prvu' pronašla je staru fotografiju na kojoj je imala 17 godina te podijelila s pratiteljima na društvenoj mreži.

"Našla sam svoju sliku sa 17 godina. Skoro pa ista. Što vi kažete?", napisala je Petra u opisu fotke.

'Skrivala sam se'

Podsjetimo, širu popularnost stekla je sudjelovanjem u RTL-ovom showu ''Brak na prvu'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo.

Na Instagramu ima više od 100 pratitelja, s kojima često dijeli trenutke iz svakodnevice.

Tako je nedavno otkrila fanovima da se borila s manjkom samopouzdanja. I dok danas u kupaćem kostimu izgleda samouvjereno u objavi na Instagramu priznala da je to nije uvijek bio slučaj.

"Zvuči smiješno, ali trebalo mi je pola života da se usudim odjenuti običan kupaći kostim. Prošle godine i ove godine prvi put sam obukla 'normalne' kupaće, čak i manji dvodijelni. A godinama prije toga skrivala sam se iza gaćica visokog struka, jednodijelnih kupaćih kostima i još preko svega stavljala pareo... Bilo je to zato što sam nakupila kilograme. Ali još više zato što sam se uvijek voljela fotografirati i snimati, a u glavi mi je bilo: 'Što će drugi reći ako me vide u mini kupaćem?'"

