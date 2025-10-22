Dario iz 'Farme' otvorio konobu u Trogiru: 'Nikad više radio, a manje para imao'

Dario iz "Farme" za RTL.hr otkrio je da je otvorio konobu te progovorio o detaljima poslovnog pothvata.

"Nedavno sam otvorio konobu u Trogiru s kolegom. Smještena je u palači Stafileo iz 13. stoljeća, a po tome smo i nazvali našu konobu. Početak je bio jako težak – cijeli život radim u ugostiteljstvu, ali kada je riječ o papirologiji, bio sam potpuno neiskusan. Bio je to pravi izazov, kao da pokušavam upravljati svemirskom stanicom na Marsu", ispričao je Dario.

"No, za sada su gosti vrlo zadovoljni onim što nudimo, a uvijek nađemo prostor za rakijicu i nekoliko sočnih anegdota o 'Braku na prvu' i Farmi'", dodao je.

'Bit ćete zadovoljni'

Dario je otkrio bogatu ponudu specijaliteta na meniju, ali je posebno pohvalio sporo pečene janjeće koljenice i teleće potkoljenice, koje su se pokazale kao omiljeni izbor gostiju.

"Bogati, nikad više radio, a manje para imao", našalio se.

Također napominje da je restoran pomalo zavučen.

"Malo je teže za pronaći, ali kada ga jednom pronađete, sigurno ćete biti zadovoljni", rekao je.

"Spomenuo bih i da ćemo tijekom Adventa nuditi raznovrsnu ponudu – od marendi do glavnih jela koja će se kuhati po pet, šest sati, uključujući janjeće i teleće potkoljenice. Za Advent ćemo pripremati kuhano vino, kuhani džin, kuhanu rakiju – bit će tu alkohola i dobre energije u izobilju!", zaključio je.

