Renata iz 'Braka na prvu' progovorila o zarukama: 'Nisam mogla jesti od uzbuđenja'

Renata Dojčinović (33), pjevačica i kandidatkinja četvrte sezone popularnog showa Brak na prvu, nakon showa živi punim plućima. Između brojnih nastupa diljem Hrvatske i egzotičnih putovanja koja su joj, kako kaže, oduvijek bila velika želja. I dok joj je raspored ispunjen glazbom i publikom, u privatnom životu pronašla je mir i sreću uz samozatajnog Ivana Čavlovića.

Da je njihova ljubavna priča dosegla novu razinu, Zarepčanka Renata je nedavno otkrila na društvenim mrežama, gdje je podijelila vijest o zarukama koje su se dogodile na jednoj od najromantičnijih destinacija na svijetu - Maldivima.

U razgovoru za Net.hr je otkrila kako je izgledala prosidba koja ju je ostavila bez riječi, kako je započela njezina ljubavna priča s Ivanom, ali i zašto su upravo putovanja postala važan dio njihove veze.

Foto: Privatna arhiva Renata Dojčinović

Jeste li uopće slutili da bi moglo doći do prosidbe ili vas je potpuno iznenadila?

Nisam slutila prosidbu, iako smo bili na Maldivima i lokacija bi bila fantastična prilika za nju. Iznenadila sam se, šokirala, zaplakala, nisam mogla ni jesti od uzbuđenja, na romantičnoj večeri na plaži, kada me je i zaprosio.

Kako se Ivan ponašao na dan zaruka - je li bio nervozan, nestrpljiv, emotivan?

Ivan je jako dobro sve podnio i taj dan se ponašao uobičajeno i zbilja nisam mogla ništa naslutiti, svaka mu čast.

Jeste li već počeli s konkretnim planovima ili želite još neko vrijeme uživati u ovom periodu?

Imamo neke okvirne planove u glavi i prolazimo više stavki, no za sada sve u spontanijem tonu, definitivno ćemo si dati malo vremena za uživanje.

Znate li već sada kakvo vjenčanje priželjkujete - veliko slavlje ili intimnu ceremoniju?

Za sada je više u planu intimnija ceremonija, nastojat ćemo sve ograničiti na stotinjak osoba, no sve se to može i lako promijeniti kad konkretnije počnemo raditi popis.

Od slučajnog susreta do ljubavi koja traje

Kako ste se vi i Ivan upoznali - tko je napravio prvi korak?

Upoznali smo se preko prijateljice, na jednoj glazbenoj audiciji, još u srednjoj školi, no nismo se družili niti imali kontakt sve do prije par godina kada mi se Ivan javio preko Facebooka.

Čime vas je Ivan osvojio - je li to bio neki konkretan trenutak ili niz malih stvari?

Osvojio me svojim kavalirskim ponašanjem i old school manirima koji se u današnje vrijeme sve manje susreću. Pazi na male stvari i veliku pozornost daje detaljima što mi je zapravo i najbitnije. Po tome vidim koliko se muškarac trudi, i koliko mu je stalo do mene i samog odnosa. Najljepše od svega je dio u kojem se ne prestaje truditi i isti je kao i na našem prvom izlasku.

Koje su to sitnice koje radi, a koje vas svaki put iznova razvesele?

Zbilja ih je puno. Samo ću to spomenuti, no sve ću sebično zadržati za sebe. Sorry za ovo Ivan, dobit ćeš još pohvala uživo.

U čemu se najviše razlikujete, a u čemu ste najsličniji?

On je povučeniji, mirniji tip, pristojan i strpljiv. Kod mene to dosta ovisi o situacijama ili osobama koje su nasuprot mene. Najčešće sam nestrpljiva, brza, a znam biti i dosta oštra kad “je potrebno”. Slični smo jer ipak najviše volimo mir, tišinu, opuštenu atmosferu. Smatram kako se jako dobro upotpunjujemo i djelujemo jedno na drugo.

Putovanja kao njihova zajednička strast

Čini se da volite putovati - koliko su Vam takva putovanja važna u vezi i što Vam najviše znače?

Oduvijek sam htjela putovati, no nisam imala s kim i ovo je prva osoba u mom životu koja voli putovanja i spremna je na njih. Važna su nam, uvijek otkrijemo nešto novo o vanjskom svijetu, a sa svakom pustolovinom još više i o onim svjetovima unutar nas.

Jeste li više “avanturistički” tip para ili volite luksuz i opuštanje - primjerice wellness, plaže, istraživanje prirode?

On je malo veći avanturista od mene tako da me ponekad uspije izvući iz zone komfora, no u globalu više volimo neku sredinu. Izlete u prirodu, istraživanje stranih kuhinja, kultura, no isto tako i plaže i odmor. Najbolje da to bude kombinacija.

Koja Vam je do sada bila omiljena destinacija na kojoj ste zajedno bili i što ste ondje najradije radili - odmarali, istraživali, probavali lokalnu hranu…?

Složili smo se kako nam je Bali bio najzanimljiviji do sad. Nakrcali smo se s puno izleta, no bilo je prezabavno i uzbudljivo.

Jahali smo slonove, posjećivali hramove, bili smo u zoološkim vrtovima, na rižinim poljima u kojima direktno gledate lokalce kako uređuju polja i skupljaju rižu i tamo možete i degustirati njihove zdrave grickalice i kupiti crvenu rižu koja ima “ljekovita svojstva”.

Okušali smo se na satu yoge, pogledali njihov fire dance show, bili smo u šumi majmuna, ljuljala sam se na Bali swingu, imala pitona oko vrata, uživali smo na slapovima, vidjeli i njihovu ceremoniju sprovoda koji je totalna suprotnost našim sahranama; oni slave život. Naravno posjetili smo i lijepe plaže i odmarali.

No naravno, sada i Maldivi imaju posebno mjesto u našim srcima.

