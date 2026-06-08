Vozač Hitne svjedočio na suđenju Smažilu: 'Pitao sam ga je li živa ili mrtva'

U nastavku suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak u rujnu 2023. godine u Osijeku, djelatnici Hitne medicinske pomoći u ponedjeljak su davali različite iskaze o psihofizičkom stanju i ponašanju okrivljenika po dolasku na mjesto događaja.

Vozač Hitne pomoći Luka Novaković posvjedočio je kako kod Smažila nije primjetio nikakvu uznemirenost ili uplašenost, a da mu je optuženik, na njegov upit, je li žrtva živa ili mrtva, smirenim tonom rekao: "Da...ne...ne znam".

Zašto je pištolj bio na stolu?

Dobili smo dojavu da je došlo do pokušaja suicida ženske osobe iz vatrenog oružja. Po mom iskustvu, obično kada dođemo na takvu intervenciju, ljudi koje zateknemo nas požuruju, traže pomoć što prije, ali u ovom slučaju optuženik ništa od toga nije pokazivao, kazao je svjedok.

Novaković napominje kako im je optuženik rekao da je bio u kupaonici i da je čuo pucanj, ali mu je osobno bilo sumnjivo zašto se, ako se radilo o suicidu, pištolj nalazio na stolu dok je tijelo MIhaele Berak bilo na kauču.

Dodao je da stoga, nakon što je liječnik konstatirao smrt, nisu htjeli ništa dirati dok ne dođe policija, kako ne bi eventualno uništili neke dokaze.

Smažilov odvjetnik Dražen Srb uložio je primjedbu na iskaz, smatrajući da svjedok nije mjerodavan procjenjivati psihofizičko stanje optuženika, jer su za to nadležni sudski vještaci psihijatrijske struke.

Medicinski tehničar Tomislav Ujević kazao je pak kako, iako nije stručan to procjenjivati, može reći da je Smažil bio uznemiren.

Liječnik je konstatirao smrt, optuženik je hodao hodnikom, izlazio i vraćao se, mislim da se rukama držao za glavu, iako zbog proteka vremena vremena nisam u to više siguran, ali pogled lica i mimika odavali su da mu nije svejedno, pojasnio je svjedok.

Ističe kako su Smažila pitali što se dogodilo, ali mu nisu postavljali previše pitanja kako eventualno ne bi izazvali neku reakciju jer se pištolj još uvijek nalazio na stolu.

Ne mogu reći da sam se uplašio optuženika ili da mi je predstavljao neku opasnost, već je to bila predostrožnost s obzirom da se na stolu nalazio pištolj, kazao je Ujević.

Na upit obrane potvrdio je kako nije kompetantan procjenjivati psihofizičko stanje optuženika te da svjedočenje predstavlja njegov osobni dojam. Suđenje se nastavlja 4. rujna.

Sud ukinuo presudu od 18 godina zatvora

Prošlogodišnjom presudom osječkog Županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud u veljači 2026. godine ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje.

Na početku ponovljenog suđenja u ožujku 2026. godine Smažil je izjavio da se smatra krivim, ali ne za kazneno djelo za koje ga se tereti te porekao da je imao namjeru počiniti kazneno djelo ubojstva.

Optužnica tereti Smažila da je 20. rujna 2023. oko 22 sata, u svom stanu u Osijeku, u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi, iz službenog pištolja marke "HS-9" ispalio hitac u glavu Mihaele Berak.

Iako je policija svog službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim naoružanjem, osječko županijsko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora.

Tijekom ispitivanja u policiji i Državnom odvjetništvu Smažil je porekao počinjenje kaznenoga djela, navodeći da nije imao namjeru ubiti Mihaelu Berak, već da je do pucanja i ispaljenja metka došlo prilikom neopreznog rukovanja pištoljem.

Prvo suđenje bilo je u cijelosti zatvoreno za javnost, što je tužiteljstvo zatražilo i u ponovljenom postupku, ali je Sudsko vijeće to odbilo i odlučilo da će javnost biti isključena samo tijekom čitanja iskaza svjedoka koji se odnose na osobni, obiteljski i intimni život žrtve.