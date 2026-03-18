Kultni zagrebački kvart i bend dobili svoj mjuzikl! Jasenko Houra otkrio što to znači za njega

Jedan od najpoznatijih kvartova u Hrvatskoj, zagrebačka Dubrava, dobila je svoj rock mjuzikl. U ovim trenucima u Domu hrvatske vojske Zvonimir traje svečana premijera mjuzikla Radio Dubrava. Priča započinje 1991. godine i prati sudbine mladih ljudi, kvartovske ekipe iz Dubrave.

Glavni junak, Sokna, sa skupinom prijatelja, odlazi u rat. Iza sebe ostavlja djevojku Sanju, majku, sestru i Dubravu. A gdje je Dubrava tu su i Prljavci. Cijeli mjuzikl inspiriran je pjesmama kultnog benda Prljavo kazalište.

S obzirom da se kazalište Komedija obnavlja, dvoranu im je ustupio MORH. U Domu Hrvatske vojske Zvonimir večeras su i naša Ružica Đukić i njeni gosti:

"Dugo se sve ovo radilo i pripremalo. Veselim se sve čuti prvi puta večeras u komadu, vidjeti što smo napravili. Znam onaj dio koji smo mi radili - glazbu. Mi vidimo parcijalne dijelove, probu, ali baš me interesira da vidim sve zajedno", rekao je glazbenik Jasenko Houra koji je otkrio da se u mjuziklu krije i sedam osam novih pjesama uz hitove po kojima su Prljavci već dobro poznati.

Glumica Mila Elegović rekla je da joj je bilo emotivno raditi predstavu: "Pripadam onoj emotivnoj generaciji koja je u ratnim godinama tek stasala, a dečki iz Dubrave i drugih zagrebačkih kvartova su otišli u rat i mnogi se nisu vratili.

Emotivno je jer sada u svijetu ratni bubnjevi bubnjaju, a mi ovdje slavimo život i činjenicu da ćemo preživjeti usprkos svemu. Emotivno mi je što slavim svoj grad, naše podrijetlo, naše kvartove i način života u onome što kazalište Komedija jest - dobrota, ljepota, nevinost, čistoća što u ovom trenutku ljudima treba", rekla je Elegović.

Ulaznice za ožujak i travanj već su rasprodane