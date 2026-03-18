PREOKRET /

Peti iranskih nogometašica povuklo zahtjeve za azil i vraile se u domovinu

Pet nogometašica ženske iranske nogometne reprezentacije prešlo je tursku granicu i vratilo se u Iran nakon što su povukle zahtjeve za azil u Australiji. Podsjetimo, njihov povratak dolazi nakon što su ranije izazvale kontroverzu, ne pjevajući himnu na Azijskom kupu, pa ih je iranska televizija prozvala izdajicama. Ekipa je prešla granični prijelaz i ponovno se spojila s ostatkom reprezentacije u Iranu. Dvije igračice i dalje ostaju u Australiji gdje su viđene kako treniraju s lokalnim klubom.

18.3.2026.
20:48
RTL Danas
IranNogometašiceAzil
