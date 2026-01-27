FREEMAIL
BURA U NAJAVI /

Dan D za Ćorića, morat će odgovarati na pitanja zastupnika: Evo što je najavljeno u Saboru

Dan D za Ćorića, morat će odgovarati na pitanja zastupnika: Evo što je najavljeno u Saboru
Foto: Patrik Macek/pixsell

Raspravu o Ćoriću, kojega će predstaviti premijer Plenković, provest će Odbor za financije i državni proračun u 16 sati, a Sabor će o novom ministru glasati u četvrtak

27.1.2026.
23:27
Hina
Patrik Macek/pixsell
Hrvatski sabor i njegovi odbori u srijedu će se baviti kandidaturom bivšeg ministra financija Marka Primorca u Europsku investicijsku banku (EIB) te Tomislavom Ćorićem kojega će kao kandidata za novog potpredsjednika Vlade i ministra financija predstaviti premijer Andrej Plenković.

Raspravu o Ćoriću, kojega će predstaviti premijer Plenković, provest će Odbor za financije i državni proračun u 16 sati, a Sabor će o novom ministru glasati u četvrtak. Na plenarnoj sjednici sutra prijepodne Sabor će, pak, raspraviti Ćorićevo razrješenje s mjesta viceguvernera HNB-a.

Zastupnici će na Odboru moći Ćoriću postavljati pitanja na koja je on dužan odgovoriti, a na plenarnoj sjednici o povjerenju se glasuje bez rasprave i za potvrđivanje novog člana Vlade potrebno je 76 glasova zastupnika. 

Ćorić je već obnašao različite ministarske dužnosti, a sada je kandidat za potpredsjednika Vlade i ministra financija umjesto Primorca kojega Vlada predlaže za potpredsjednika Upravnog vijeća EIB-a. 

O njegovoj kandidaturi raspravljat će Odbor za europske poslove, sutra u 15 sati i tome nema glasovanja na plenarnoj sjednici, već samo Odbor donosi zaključak.

Izmjene Zakona o nadzoru državne granice

Zastupnici će na plenarnoj sjednici raspraviti i konačni prijedlog izmjena Zakona o nadzoru državne granice kojim se propisuje nadležnost Vlade za donošenje odluka o ponovnom privremenom uvođenju nadzora državne granice nad svim njenim unutarnjim granicama ili na nekim njihovim određenim dijelovima.

To se odnosi i na privremeno zatvaranje ili ograničavanje radnog vremena pojedinih graničnih prijelaza te donošenje odluke o privremenom ograničenju kretanja preko graničnih prijelaza za određene kategorije putnika kad je to nužno radi zaštite javnog zdravlja.

Uz navedeno, određuje se da će u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova biti i izvještavanje nadležnih institucija Europske unije o ponovnom privremenom uvođenju ili produljenju nadzora, pokretanje inicijativa i sudjelovanje u postupku savjetovanja Europske komisije te obavještavanje Komisije o prekograničnim regijama.

Zastupnici će raspraviti i konačne prijedloge izmjena Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima te o mirovinskim osiguravajućim društvima. 

POGLEDAJTE VIDEO: Macan kod Mojmire otkrio tajnu popularnosti ministara financija, evo što će dočekati Ćorića

Tomislav ćorićHrvatski SaborMarko PrimoracAndrej Plenković
