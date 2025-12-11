FREEMAIL
ŽIVOTNI PUT /

Prepoznajete li Meghan Markle? Od holivudske glumice do posrnule britanske vojvotkinje

Prepoznajete li Meghan Markle? Od holivudske glumice do posrnule britanske vojvotkinje
Meghan Markle (44) rođena je 1981. u Los Angelesu i odrasla u prosječnoj obitelji, pokazujući ranu sklonost glumi i umjetnosti. Nakon studija kazališta i međunarodnih studija, započela je karijeru u Hollywoodu, a najveću prepoznatljivost stekla ulogom u seriji Suits. Godine 2016. upoznala je princa Harryja (41), a 2018. su se vjenčali i postala vojvotkinja od Sussexa. Suočena s intenzivnim medijskim pritiskom i pritiscima kraljevske obitelji, 2020. povukla se s dužnosti visokorangirane članice i preselila u SAD. Danas je majka, poduzetnica i medijska osoba koja gradi vlastiti identitet izvan kraljevskih okvira.

11.12.2025.
6:07
Hot.hr
Backgrid/Backgrid Uk/Profimedia
