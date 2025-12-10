Sutra svečano otvorenje novog graničnog prijelaza, a tko zna kad će u funkciju: Ovo je apsurdno

Snimci iz zraka prikazuju novoizgrađeni granični prijelaz Gradiška između Hrvatske i BiH, neposredno uz rijeku Savu, a koji bi u četvrtak, 11. prosinca, trebao biti svečano otvoren uz prisustvo delegacija BiH, Hrvatske i EU.

No, apsurdno, iako je prijelaz potpuno izgrađen i spreman, promet preko njega neće biti odmah omogućen zbog toga što državne institucije BiH jos nisu usvojile sve nužne pravilnike za početak rada.

Naime, u carinskoj upravi BiH nisu postigli dogovor o formiranju carinske ispostave na toj lokaciji i rasporedu carinskih službenika, odnosno nije postignuta suglasnost o izmjenama pravilnika o unutarnjoj organizaciji pa nisu ispunjeni formalni preduvjeti za uspostavu sustava carinskog nadzora na novom prijelazu na čije se otvaranje čeka godinama.

Inače, novi prijelaz kod Gradiške na hrvatskoj je strani moderniziranom prometnicom povezan s autocestom Zagreb–Lipovac, a tim će se pravcem ubuduće u BiH prelaziti preko novog mosta na Savi izgrađenog još prije tri godine. Vozila će putovanje prema unutrašnjosti BiH moći nastaviti autocestom koja je u punom profilu ranije izgrađena prema Banjoj Luci odnosno Doboju.

Kada bude pušten u promet prijelaz kod Gradiške funkcionirat će u privremenom režimu jer Hrvatska i BiH tek moraju dogovoriti izmjene postojećeg ugovora o graničnim prijelazima kojima će se točno utvrditi što se preko njega može prevoziti.