ČAROLIJA U ZAGREBU /

Bajkoviti Mjesečev vrt: Obnovljeno šetalište savršeno je mjesto za adventsku fotografiju
Foto: Samir Ceric Kovacevic
1 /24
Toplina adventskih svjetala ove je godine posebno zasjala na obnovljenom Strossmayerovom šetalištu, gdje je smješten novi Mjesečev vrt – čaroban spoj starogradske atmosfere, umjetničkih instalacija i bajkovitog ugođaja. Uz radove mladih hrvatskih autora i tisuće lampica koje prate najljepšu gornjogradsku šetnicu, omiljena zagrebačka promenada pretvorila se u intimnu zimsku priču s pogledom na grad.

Zavirite u galeriju i otkrijte čari Mjesečevog vrta.

10.12.2025.
13:47
Magazin.hr
Samir Ceric Kovacevic
Advent 2025BožićZagrebGornji GradBlagdaniBožićAdvent U Zagrebu
