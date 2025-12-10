Bajkoviti Mjesečev vrt: Obnovljeno šetalište savršeno je mjesto za adventsku fotografiju

Toplina adventskih svjetala ove je godine posebno zasjala na obnovljenom Strossmayerovom šetalištu, gdje je smješten novi Mjesečev vrt – čaroban spoj starogradske atmosfere, umjetničkih instalacija i bajkovitog ugođaja. Uz radove mladih hrvatskih autora i tisuće lampica koje prate najljepšu gornjogradsku šetnicu, omiljena zagrebačka promenada pretvorila se u intimnu zimsku priču s pogledom na grad.

