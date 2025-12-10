Premijerova najveća podrška: Rijetko se pojavljuje u javnosti, a zovu je kraljicom stila

Ana Maslać Plenković (45) rijetko se pojavljuje u javnosti, pa svaki njezin izlazak odmah privuče pažnju. Tako je bilo i nedavno u Francuskoj, gdje je, zajedno sa suprugom, premijerom Andrejom Plenkovićem (55), posjetila francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njegovu suprugu Brigitte.

Diskretna, ali uvijek besprijekorno dotjerana, godinama privlači pozornost upravo svojom nenametljivošću i oduševljava odmjerenim i elegantnim stilom. Zbog toga svako njezino pojavljivanje izazove interes javnosti.

Neke od njezinih rijetkih javnih pojavljivanja - pogledajte u našoj galeriji.