Sasha Obama kakvu niste vidjeli: Mlađu kći Baracka Obame danas bi rijetki prepoznali na ulici

Sasha Obama, rođena 10. lipnja 2001., mlađa je kći bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame (64) i bivše prve dame Michelle Obame (61). Tijekom odrastanja u Bijeloj kući privlačila je veliku pažnju medija, no njezini roditelji pazili su na privatnost svojih kćeri.

Sasha je poznata po svojoj samouvjerenosti, stilu i aktivnom sudjelovanju u društvenim i obrazovnim projektima. Nakon srednje škole preselila je u New York gdje je nastavila obrazovanje i razvijala vlastite interese, uključujući modu i umjetnost.

Tijekom godina mediji su pratili njezinu transformaciju od djevojčice iz Bijele kuće do samostalne mlade žene koja gradi vlastiti identitet, a u našoj galeriji pogledajte kako danas izgleda.