Sasha Obama kakvu niste vidjeli: Mlađu kći Baracka Obame danas bi rijetki prepoznali na ulici

Sasha Obama kakvu niste vidjeli: Mlađu kći Baracka Obame danas bi rijetki prepoznali na ulici
Foto: Scott Olson/getty Images/profimedia
Sasha Obama, mlađa kći bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame i odvjetnice Michelle Obama, više nije ona djevojčica koju je svijet pratio dok je s obitelji živjela u Bijeloj kući. Danas, s 24 godine, Sasha vodi miran, ali iznimno zanimljiv život daleko od političke pozornice, a javnost sve više fascinira njezin stil, samouvjerenost i prirodnost.
Sasha Obama, rođena 10. lipnja 2001., mlađa je kći bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame (64) i bivše prve dame Michelle Obame (61). Tijekom odrastanja u Bijeloj kući privlačila je veliku pažnju medija, no njezini roditelji pazili su na privatnost svojih kćeri.

Sasha je poznata po svojoj samouvjerenosti, stilu i aktivnom sudjelovanju u društvenim i obrazovnim projektima. Nakon srednje škole preselila je u New York gdje je nastavila obrazovanje i razvijala vlastite interese, uključujući modu i umjetnost.

Tijekom godina mediji su pratili njezinu transformaciju od djevojčice iz Bijele kuće do samostalne mlade žene koja gradi vlastiti identitet, a u našoj galeriji pogledajte kako danas izgleda. 

10.12.2025.
10:43
Hot.hr
Scott Olson/getty Images/profimedia
Sasha ObamaPrije I PoslijeTransformacijaBarack Obama
Sasha Obama kakvu niste vidjeli: Mlađu kći Baracka Obame danas bi rijetki prepoznali na ulici