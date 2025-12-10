FREEMAIL
NEREDI U LIGI PRVAKA /

Nijemci došli na obnovljeni Camp Nou i radili kaos: Fotografije obilaze svijet

Nijemci došli na obnovljeni Camp Nou i radili kaos: Fotografije obilaze svijet
Foto: Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Večer koja je trebala biti proslava povratka Lige prvaka na obnovljeni Spotify Camp Nou pretvorila se u noć kaosa i nasilja. Navijači njemačkog Eintrachta iz Frankfurta ponovno su, kao i u zloglasnom susretu 2022. godine, svojim divljačkim ponašanjem zasjenili nogometni spektakl, unatoč porazu svoje momčadi od 2:1.
Barcelona se u utorak u 6. kolu Lige prvaka vratila na Camp Nou i odigrala utakmicu protiv njemačkog Eintrachta iz Frankfurta. Katalonci su pobijedili 2:1, a utakmicu su obilježili i veliki neredi navijača Eintrachta koji su odmah oštetili netom obnovljeni dom Barcelone.

Prvom pogotku na utakmici veselio se Eintracht koji je poveo golom Ansgara Knauffa u 21. minuti. No, Barcelonin branič Jules Kounde je dvama pogocima glavom u drugom poluvremenu (50. i 53. minuta) donio pobjedu katalonskoj momčadi, koja je sa 10 bodova došla do 14. pozicije.

10.12.2025.
15:34
M.G.
Daisuke Nakashima/aflo/profimedia
IzgredNavijačiCamp NouEintracht FrankfurtBarcelonaLiga Prvaka
NEREDI U LIGI PRVAKA /
Nijemci došli na obnovljeni Camp Nou i radili kaos: Fotografije obilaze svijet