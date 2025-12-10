Nijemci došli na obnovljeni Camp Nou i radili kaos: Fotografije obilaze svijet

Barcelona se u utorak u 6. kolu Lige prvaka vratila na Camp Nou i odigrala utakmicu protiv njemačkog Eintrachta iz Frankfurta. Katalonci su pobijedili 2:1, a utakmicu su obilježili i veliki neredi navijača Eintrachta koji su odmah oštetili netom obnovljeni dom Barcelone.

Prvom pogotku na utakmici veselio se Eintracht koji je poveo golom Ansgara Knauffa u 21. minuti. No, Barcelonin branič Jules Kounde je dvama pogocima glavom u drugom poluvremenu (50. i 53. minuta) donio pobjedu katalonskoj momčadi, koja je sa 10 bodova došla do 14. pozicije.