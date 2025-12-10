Sjećate li se Mišine male s početka karijere? Ovako je Ivana Kovač izgledala prije 18 godina

Ivana Kovač (48), kći legendarnog Miše Kovača (84), poznata je kao pjevačica koja je kroz život prošla brojne uspone i padove. Rođena je 1977. godine u Splitu, a od malih nogu bila je okružena glazbom i javnom pažnjom.

Unatoč slavnom prezimenu, Ivana je gradila vlastitu karijeru i profilirala se kao emotivna pjevačica, poznata po pjesmama poput „Neće zlato na mene” i „To se desi“.

Privatno je prošla teške obiteljske tragedije, o kojima je otvoreno govorila, ističući kako su je upravo one učinile snažnijom.

Danas živi mirnijim životom, posvećena majčinstvu i kćeri Eleni, te povremenim glazbenim projektima, a s ocem Mišom Kovačem ostala je snažno povezana.