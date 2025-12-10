FREEMAIL
ŽIVOT JE NIJE MAZIO /

Sjećate li se Mišine male s početka karijere? Ovako je Ivana Kovač izgledala prije 18 godina

Sjećate li se Mišine male s početka karijere? Ovako je Ivana Kovač izgledala prije 18 godina
Foto: Petar Glebov/pixsell
Ime Kovač desetljećima je sinonim za glazbenu legendu, a uz prezime koje nosi jedan od najvećih hrvatskih pjevača, Mišo Kovač, odrastala je i njegova kći – pjevačica Ivana Kovač. Iako je život od malih nogu bio pod povećalom javnosti, Ivana je godinama gradila vlastiti put, daleko od očevog velikog sjena, ali upravo s njegovim naslijeđem u srcu.
Ivana Kovač (48), kći legendarnog Miše Kovača (84), poznata je kao pjevačica koja je kroz život prošla brojne uspone i padove. Rođena je 1977. godine u Splitu, a od malih nogu bila je okružena glazbom i javnom pažnjom.

Unatoč slavnom prezimenu, Ivana je gradila vlastitu karijeru i profilirala se kao emotivna pjevačica, poznata po pjesmama poput „Neće zlato na mene” i „To se desi“.

Privatno je prošla teške obiteljske tragedije, o kojima je otvoreno govorila, ističući kako su je upravo one učinile snažnijom.

Danas živi mirnijim životom, posvećena majčinstvu i kćeri Eleni, te povremenim glazbenim projektima, a s ocem Mišom Kovačem ostala je snažno povezana.

10.12.2025.
19:04
Sjećate li se Mišine male s početka karijere? Ovako je Ivana Kovač izgledala prije 18 godina