Jeste li već bili na zagrebačkom Adventu? Pogledajte čarobne prizore iz srca metropole

Centrom Zagreba vlada pravo blagdansko ozračje, a Advent je prepun ljudi svakoga dana. Od glazbenih večeri i gastro kućica do klizališta, muzeja i posebnih jednodnevnih događanja, Advent u Zagrebu 2025. donosi za svakog posjetitelja po nešto.

Od gastronomije, preko posebnih instalacija, obiteljskih programa ili lokacija koje nude predah od gradske gužve.

Advent traje do 7. siječnja 2026., uključujući i novogodišnja događanja. Pogledajte u našoj galeriji maleni dio onoga što metropola ovih dana pruža...