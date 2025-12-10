FREEMAIL
Jeste li već bili na zagrebačkom Adventu? Pogledajte čarobne prizore iz srca metropole

Jeste li već bili na zagrebačkom Adventu? Pogledajte čarobne prizore iz srca metropole
Foto: Emica Elvedji/pixsell
Centrom Zagreba vlada pravo blagdansko ozračje, a Advent je prepun ljudi svakoga dana.  Od glazbenih večeri i gastro kućica do klizališta, muzeja i posebnih jednodnevnih događanja, Advent u Zagrebu 2025. donosi za svakog posjetitelja po nešto.

Od gastronomije, preko posebnih instalacija, obiteljskih programa ili lokacija koje nude predah od gradske gužve.

Advent traje do 7. siječnja 2026., uključujući i novogodišnja događanja. Pogledajte u našoj galeriji maleni dio onoga što metropola ovih dana pruža...

10.12.2025.
22:52
Magazin.hr
Emica Elvedji/pixsell
AdventAdvent 2025Zagrebački Advent
Jeste li već bili na zagrebačkom Adventu? Pogledajte čarobne prizore iz srca metropole