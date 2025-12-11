Vraćaju se mesari na Dolac! Prodavači ogorčeni, a kupci? 'Sve sam iz dubokog potrošila'

Nakon 45 dana na tržnicu Dolac danas se vraćaju prodavači mesa. Traju posljednje pripreme za otvaranje.

Za Nikolu Pohovskog, vlasnika mesnice na Dolcu, i šestero zaposlenih mesnica je 31 godinu jedini izvor prihoda. Mjesec dana prisilnog zatvaranja zbog urušavanja stropa, kaže, bacilo ih je u minus.

"S obzirom na to da su ovo udarni mjeseci, gubitak se gomila i velik je", govori nam Nikola, koji kaže da se ne može nadoknaditi.

Kupci su vijest o otvaranju dočekali s oduševljenjem. Jasminka nam je rekla da je sve zalihe "iz dubokog" potrošila.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević tvrdio je da će se hala otvoriti i prijašnjih dana. To se nije dogodilo, ali dio kupaca i za produljeni rok sanacije ima razumijevanja.

Zagrebački holding mesarima je obećao naknadu za dane koje nisu radili. Pregovori su u tijeku. Baš kao i oni oko obnove kompletne tržnice Dolac.

Voditelj Tržnice Zagreb Zagrebačkog holdinga Marin Rončević najavljuje da će za godinu dana imati kompletnu dokumentaciju te će se moći krenuti s traženjem izvođača.

Novim lokacijama prodavači nisu zadovoljni. Tvrde da je kupaca sve manje, da je gubitak i 50 posto. Navode da su potpuno nezadovoljni.

Obnova tržnice stajat će oko 25 milijuna eura, a početak radova, barem na Gornjoj plohi, prema najavama gradonačelnika, očekuje se tek, otprilike, za godinu dana.

Prodavači napominju da toliko čekati ne mogu jer je već sada dio njih odustao od prodaje.

"Sve je grozno baš. Nismo zadovoljni. Ljudi su dosta odustali, vidjeli su da je 'ništa' na Europskom trgu", rekla je prodavačica Dijana.

Ipak, plan Grada je jasan. Žele da Dolac u novom izdanju zasja do stotog rođendana, odnosno najkasnije do 2030. godine.