ČUDO UMIJEŠALO PRSTE /

Stravičan kraj policijske potjere: Bjegunce ispred oka kamere pokupio vlak

Stravičan kraj policijske potjere: Bjegunce ispred oka kamere pokupio vlak
Foto: Screenshot

Vozač (31) je priznao da je odbio stati jer je nije smio upravljati automobilom, a naknadno je utvrđeno da je bio drogiran

26.8.2025.
12:30
Webcafe.hr
Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Češka policija objavila je neki dan na TikToku šokantnu snimku koja je prikazala kako su dvojica muškaraca podletjela pod vlak. Srećom, obojica su iz olupine izvukli žive glave.

Incident se odvio u petak ujutro, 15. kolovoza, kada su policajci iz odjela za hitne slučajeve i pratnju regionalnog sjedišta pokušali zaustaviti Škodu Octaviju koja se kretala Olomoučkom ulicom u Šternberku. 

Umjesto da zaustavi vozilo, vozač je počeo bježati, ali je nakon otprilike kilometra podletio pod vlak. 

"Policajci su unesrećenim muškarcima odmah pružili prvu pomoć. Obojica su preživjeli te su prevezeni u Sveučilišnu bolnicu u Olomoucu“, kazao je policijski glasnogovornik. 

Vozač (31) je priznao da je odbio stati jer je nije smio upravljati automobilom, a naknadno je utvrđeno da je bio drogiran, odnosno pozitivan na metamfetamin, dodao je glasnogovornik.

Vlasnik vozila i suvozač (33) također je zadobio teške ozljede, a policiji je otkrio da se tog dana trebao javiti na služenje zatvorske kazne.

U međuvremenu je protiv vozača pokrenut kazneni postupak zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz nehaja, za što je predviđena zatvorska kazna u trajanju od šest mjeseci do četiri godine ili novčana kazna.

@policiecz

To se takhle rozhodne řidič pod vlivem drog, který má navíc blokaci řidičáku, a majitel vozidla, jenž má nastoupit do vězení, že nezastaví policejní hlídce. ☝️Ne, to není začátek smutného vtipu, ale realita, která vyústila v nehodu zachycenou na videu. Cestujícím ve vlaku, který toto vozidlo smetl, se naštěstí nic nestalo. A jaké z toho plyne poučení? Nejezdi bez řidičáku, neber drogy, neprojížděj na červenou a pokud máš nastoupit do výkonu trestu, tak to respektuj…🙂

♬ původní zvuk - policiecz
VlakBijegPotjeraPolicijačeška
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ČUDO UMIJEŠALO PRSTE /
Stravičan kraj policijske potjere: Bjegunce ispred oka kamere pokupio vlak