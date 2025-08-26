Stravičan kraj policijske potjere: Bjegunce ispred oka kamere pokupio vlak

Češka policija objavila je neki dan na TikToku šokantnu snimku koja je prikazala kako su dvojica muškaraca podletjela pod vlak. Srećom, obojica su iz olupine izvukli žive glave.

Incident se odvio u petak ujutro, 15. kolovoza, kada su policajci iz odjela za hitne slučajeve i pratnju regionalnog sjedišta pokušali zaustaviti Škodu Octaviju koja se kretala Olomoučkom ulicom u Šternberku.

Umjesto da zaustavi vozilo, vozač je počeo bježati, ali je nakon otprilike kilometra podletio pod vlak.

"Policajci su unesrećenim muškarcima odmah pružili prvu pomoć. Obojica su preživjeli te su prevezeni u Sveučilišnu bolnicu u Olomoucu“, kazao je policijski glasnogovornik.

Vozač (31) je priznao da je odbio stati jer je nije smio upravljati automobilom, a naknadno je utvrđeno da je bio drogiran, odnosno pozitivan na metamfetamin, dodao je glasnogovornik.

Vlasnik vozila i suvozač (33) također je zadobio teške ozljede, a policiji je otkrio da se tog dana trebao javiti na služenje zatvorske kazne.

U međuvremenu je protiv vozača pokrenut kazneni postupak zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz nehaja, za što je predviđena zatvorska kazna u trajanju od šest mjeseci do četiri godine ili novčana kazna.