Mačka nestala u Poljskoj nađena u Hrvatskoj, na putu do mora proputovala je tisuću kilometara!

Hrvatska očito više nije popularna destinacija samo poljskim turistima, već je postala itekako privlačna i njihovim kućnim ljubimcima!

Naime, kako to prenose tamošnji mediji, mačka imena Blue iz gradića Olkusza, po svemu sudeći sita monotonije u malopoljskom stambenom naselju, također se odlučila počastiti odlaskom na godišnji odmor na Jadran.

U subotu, 16. kolovoza, skočila je s četvrtog kata i zavukla se u susjedov automobil, pa proputovala tisuću kilometara kako bi stigla do hrvatskih plaža.

Blue je u Toyoti provela otprilike 15 sati, a da je uz njega doputovala u Hrvatsku, susjed je shvatio tek po dolasku kada je primijetio da nešto što viri iza branika.

Gdje je društvo točno doputovalo, nije rečeno, međutim fotografije su otkrile da je Lijepu našu posjetila jedna prekrasna sveta birma.

Birmanska mačka, poznata i kao "Sveta mačka iz Burme", pasmina je koja plijeni pozornost svojom mističnom prošlošću, prodornim plavim očima i jedinstvenim izgledom.

Njezina svilenkasta dlaka, umiljat karakter i prepoznatljive bijele "rukavice" čine je jednom od najomiljenijih pasmina među ljubiteljima mačaka diljem svijeta. Ova mačka nije samo lijep ukras doma, već i odan i privržen član obitelji.

Birmanska mačka poznata je po svom izuzetno blagom, privrženom i odanom karakteru. Često je opisuju kao "čičak mačku" jer voli pratiti svoje vlasnike po kući i biti uključena u sve obiteljske aktivnosti. Iako je znatiželjna i društvena, nije nametljiva ni preglasna. Njezin je mijauk tih i nježan.

Izuzetno je inteligentna i zaigrana, pa dobro reagira na učenje trikova i interaktivne igračke. Sjajno se slaže s djecom i drugim kućnim ljubimcima pod uvjetom da je pravilno socijalizirana.

Zbog svoje snažne vezanosti za ljude, ne podnosi dobro dugu samoću, stoga se često preporučuje da se drži u paru ako će vlasnici često izbivati iz doma.