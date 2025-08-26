Njima je ovo Zrće: Možete li shvatiti što je na gradskom stupu? Gore se odvija pravi party

Ako ste ovih dana prošli kroz Sisak i podigli pogled prema jednom od gradskih stupova mogli ste doživjeti prizor kao iz nekog crtanog filma - deseci puževa očito su odlučili da je upravo taj stup njihova nova party destinacija.

Umjesto trave, vrta ili kakvog vlažnog zida izabrali su metalnu podlogu usred grada. Izgleda kao da su krenuli prema “nebeskoj lampi”, možda u potrazi za boljim pogledom, možda zbog romantične večeri pod reflektorom.. Tko će ga znati?

Meteorolozi kažu da puževi često traže hlad i vlagu, a kako je vrućina stisnula, stupovi su im očito postali "apartmani s pogledom". A možda je samo riječ o njihovom ritualu - "pužemo zajedno, pa će nam možda biti lakše”.

Kako god, Sisak je dobio novu atrakciju, i to potpuno besplatnu. Samo dignite glavu, možda uspijete napraviti i selfie s puževima...