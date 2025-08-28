Eto ti tko sve vozi gradskim ulicama: I policija se nasmijala kada je vidjela ovako lošu krivotvorinu

Sigurni smo da su se policajci nagledali kojekakvih ludih krivotvorina, ali ova je bila toliko loše napravljena da su je naprosto morali podijeliti na društvenim mrežama.

Oduzeta je u utorak navečer u njemačkom Hagenu tijekom rutinske kontrole jer je, između ostalog, na njoj jasno stajalo da je vlasniku izdana još dok je pohađao osnovnu školu, kada mu je bilo samo devet godina!

Osim toga bila je i puna pravopisnih grešaka, a usto su nedostajali i vodeni žigovi.

"Najmlađi nosilac vozačke dozvole u Njemačkoj? Hagener je već bio za volanom kad je imao devet godina", napisali su na Facebooku u duhovitoj noti njemački policajci te naglasili da je 26-godišnjak zaustavljen u utorak navečer oko 20 sati na Altenhagener Straße u Mercedesu.

"Vozačku dozvolu, koju je muškarac tobože dobio u dobi od samo devet godina, navodno je izdala policijska uprava Gornje Austrije, ali i u Wiener Neustadtu, dakle u Donjoj Austriji. Naziv Wiener Neustadt pritom je također krivo napisan", istaknuto je u statusu.

Naravno, policija je zaplijenila krivotvoreni dokument i zabranila muškarcu upravljanje vozilima koja zahtijevaju dozvole, a usto će biti suočen i s optužbama za krivotvorenje i vožnju bez dozvole.