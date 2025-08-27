Gospođo, tako se ne pere automobil! Ljudi u totalnoj nevjerici gledali što radi svom Mercedesu

Visokotlačni perači mogu biti najbolji saveznici pri pranju automobila, ali naravno da je potrebno pridržavati se nekih pravila. Primjerice, kažu da tlak veći od 130 bara nosi rizik od oštećenja laka, a na taj problem pogotovo potreba pripaziti ljeti.

Naime, preporučuje se pričekati jutarnje ili večernje sate dok se lak ne ohladi jer ga je potencijalno moguće prebrzo "smrznuti" vodom i tako također prouzročili pukotine.

Ovoj gospođi zasigurno sve to nije bilo na pameti kada je odlučila temeljito "urediti" svoj Mercedes E klase jer ga je ispred zabezeknutih promatrača dovodila u red i iznutra.

Što je pritom sve oštetila, možemo nagađati, ali ako je s mlazom iz neposredne blizine prelazila preko kompletne unutrašnjosti, lako je moguće da je "sredila namrtvo" elektroniku i pošteno oštetila kontrolnu ploču.

A da je mlaz bio silovit, svjedoči vam i činjenica da je s automobila praktički otpala registarska oznaka, dok je drugi kadar otkrio da je unutrašnjost praktički bila poplavljena.

Bilo kako bilo, video nastao nedavno u Bruxellesu postao je viralni hit na Instagramu s više od 12 milijuna pregleda, a korisnike je ponukao da ispišu brojne duhovite komentare.

"Da nije i njezin muž bio na koncertu Coldplaya?" "Pustite gospođu na miru, možda je ugledala pauka", "Ma sto posto je riješila muža. Je li ga netko vidio u posljednje vrijeme", dio je rečenica koje su brojni lajkali.

Zanimljivo, video je stigao i ispred očiju policajaca, koji su ovako prokomentirali zabilježeno:

"Ne smatramo ovu aktivnost sumnjivom i nismo primili nikakvu prijavu". Ljudi jednostavno rade što žele sa svojim automobilima, a ako bi stvarno htjeli prikriti tragove, vjerujemo da to ne bi radili na javnim cestama", kazao je glasnogovornik policijske zone Bruxelles-West.