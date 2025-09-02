PAO NA PRVI POGLED /

Šarmirao je baku kolegice s fakulteta, obitelj ga podržala iako je od nje mlađi 60 godina

Šarmirao je baku kolegice s fakulteta, obitelj ga podržala iako je od nje mlađi 60 godina
Ona je nekoć bila hortikulturistica i vlasnica velikog botaničkog vrta, a ispred kamere je ispričala i to da ima sina, kćer i petero unučadi

Mnogi će reći da ih dijeli previše godina, ali Kofu i Aiko ne haju. Iako su njemu 23 godine, a njoj čak 83, sretni su zajedno te će prvu godišnjicu veze proslaviti sljedeće Valentinovo.

Neobičan par iz Japana postao je viralan nakon što je intervjuiran na ulici, a prema tvrdnjama novinara portala 8Days, sve je započelo kada je Kofu posjetio kuću svoje fakultetske kolegice i zaljubio se u njezinu baku na prvi pogled.   

Iako je u početku oklijevao izraziti osjećaje zbog goleme razlike u godinama, uslijedila je prekretnica tijekom putovanja u Disneyland koje je organizirala njezina unuka.  

Kofu je tada priznao Aiko rekao što osjeća, a kao idealnu prigodu izabrao je trenutak dok su gledali dvorac Pepeljuge u zalazak sunca.

Par je isprva svoju vezu držao u tajnosti, međutim jednom nakon što je procurilo da je taj odnos ispunjen romantikom, obje su ga obitelji odlučile podržati.

Kofu se bliži završetku fakulteta i trenutačno je pripravnik u dizajnerskoj tvrtki, dok se Aiko, naravno, već odavno nalazi u mirovini.

Nekoć je bila hortikulturistica i vlasnica velikog botaničkog vrta, a ispred kamere je ispričala i to da ima sina, kćer i petero unučadi, odnosno da je nakon razvoda živjela sa sinovljevom obitelji.

"Kofu je vrlo nježan. Nikada nisam upoznala tako živahnog mladića i to je bilo ono što me privuklo. Kada mi je priznao što osjeća prema meni, bila sam potpuno očarana", kazala je. 

Par danas živi zajedno, a Kofu je kazao da mu je najsretniji dio dana kada se probudi i ugleda njezino lice. 

Aiko se na to nadovezala i istaknula da se osjeća usamljeno kada Kofu ode na posao, pa napomenula da je kuhanje za njega to što je ispunjava energijom dok se ne vrati.

