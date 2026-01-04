FREEMAIL
SVE TI PETAR KAŽE /

Sučić Talijanima otkrio kakvog je karaktera i koje su mu najjače strane

Sučić Talijanima otkrio kakvog je karaktera i koje su mu najjače strane
Foto: Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia

'Moja strast prema nogometu došla je prirodno, kao i kod puno djece'

4.1.2026.
19:40
Sportski.net
Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia
Petar Sučić često je prvo ime svih ljubitelja Intera kada pričaju o novim igračima koji su postali pojačanja milanskog kluba. 

"Moja strast prema nogometu došla je prirodno, kao i kod puno djece: čim sam vidio prvu loptu, zaljubio sam se i počeo igrati s prijateljima. Uvijek smo se sastajali na terenu iza škole i tu je sve počelo", rekao je Sučić za službenu stranicu Intera gdje je otkrio neke od svojih osobina: 

"Moje tehničke vještine, moja vizija i moja sposobnost da pomognem momčadi igrajući na različitim pozicijama: jako sam ponosan na to tko sam danas jer sam toliko naporno radio. Što se tiče karaktera, rekao bih da su to moja glad za pobjedom i želja za postizanjem ciljeva; osoba sam koja nikad ne odustaje."

Zanimalo je Talijane koje bi karakteristike preuzeo od suigrača. 

"Postoji nekoliko kvaliteta koje bih mogao preuzeti od svojih suigrača... Rekao bih Bonnyjevu snagu, on je vrlo jak." 

Ističu Talijani da se Sučić vrlo brzo snašao u novom klubu. 

"Kad sam stigao, stvarno sam se osjećao dijelom ove obitelji. Svi naporno radimo za iste ciljeve i izlazimo na teren dajući sve od sebe kako bismo pobijedili u utakmicama."

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski nogometni savez trese veliki skandal, što će biti sa Svetinom?

Petar SučićInter
